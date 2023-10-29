Fenerbahçe'de Fred şoku! Oyuna devam edemedi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk olurken Brezilyalı oyuncu Fred sakatlandı.
Müsabakanın henüz 6. dakikasında sol üst adalesinden sakatlanan Fred, karşılaşmaya devam edemedi.
Mücadelenin 6'ncı dakikasında Halil Akbunar'a sol çizgide baskı yapan tecrübeli oyuncu, yerde kaldı.
Oyuna devam eden Fred, daha sonra rakibe baskıya giderken sol adalesini tutarak kenara değişiklik işaretinde buldu.
Fred'in sakatlık durumu, maçın ardından çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
🚑 Fenerbahçe'de Fred'in sakatlandığı pozisyonpic.twitter.com/o32FyPpW3y
🚑 Fenerbahçe'de Fred'in sakatlandığı pozisyonpic.twitter.com/o32FyPpW3y—Spor Arena (@sporarena) October29, 2023