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Fenerbahçe'de Fred şoku! Oyuna devam edemedi

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#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig
Fenerbahçede Fred şoku Oyuna devam edemedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 19:13

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Fred sakatlandı. 

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk olurken Brezilyalı oyuncu Fred sakatlandı. 

Müsabakanın henüz 6. dakikasında sol üst adalesinden sakatlanan Fred, karşılaşmaya devam edemedi. 

Mücadelenin 6'ncı dakikasında Halil Akbunar'a sol çizgide baskı yapan tecrübeli oyuncu, yerde kaldı.

Oyuna devam eden Fred, daha sonra rakibe baskıya giderken sol adalesini tutarak kenara değişiklik işaretinde buldu.

Fred'in sakatlık durumu, maçın ardından çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

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#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig

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