Fenerbahçe'de Fred seferberliği! Edin Dzeko...

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Süper Lig’in 27’nci haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Fenerbahçe’de sakatlığı atlatan, MR sonuçları da temiz çıkan Fred’in küçük de olsa oynama ihtimali üzerinde titizlikle duruluyor.

Ligde üçüncülüğü hedefleyen ve 48 gol atarak golcü özelliğiyle öne çıkan Kasımpaşa karşısında tedbiri elden bırakmak istemeyen İsmail Kartal, rakibin etkili isimleri Aytaç Kara, Hajradinovic, Nuno Da Costa ve Fall’u durdurma üzerine çalışırken, Fred’in de sağlık durumunda bir risk bulunmuyorsa bu kritik maçta sahaya sürmek istiyor.

Brezilyalı yıldızın bu maçta görev alıp almayacağı bugün yapılacak son antrenmandan sonra maç günü netleşecek.

EDIN DZEKO DÖNDÜ

Ölçümlerde kas yorgunluğu tespit edilen, salı ve çarşamba günü yapılan antrenmanlara çıkmayıp salonda fizik kondisyon çalışan Fenerbahçe’nin golcüsü Edin Dzeko dün saha çalışmalarına döndü. Antrenmanda formda görünen golcü yıldız, Kasımpaşa mücadelesinde sahada olacak.

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