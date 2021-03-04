Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan itiraf! 'Daha farklı olabilirdi'

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimizle Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

BASİT HATAYLA GOL YEDİK

İlk yarı farklı bir maç, ikinci yarı farklı bir maç oldu. Maçın ilk yarısına baktığımızda kendi kendimize yaptığımız basit hatayla gol yedik. Rakip çok fazla pozisyona girmezken ilk yarı yediğimiz bir gol oldu. Planımız bu değildi.

DAHA FARKLI BİR MAÇ OLDU

İkinci yarı daha da farklı bir maç oldu. Daha hücum ağırlıklı, baskılı oynamaya çalıştık. Beraberliği yakaladık. Öne de geçebilirdik. Pozisyonlar bulduk. Ancak, maçı da kaybedebilirdik. Rakibimiz de 1-2 pozisyona girdi.

13 maç kaldı. Giderek daralıyor. Rakip de puan kaybetmişti. Önümüzdeki haftalar bu hataların üzerinde çalışıp yapmamamız gerekiyor.

MESUT'UN BİR POZİSYONU VARDI

Rakip bize 6'lı defans yapıyor, 6-3-1 ya da 5-3-2. Defansa kapanıp hızlı hücumlarla oyun kurmaya çalışıyor. Biz de zaman zaman açmakta zorlanıyoruz. İlk yarı zorlansak da Mesut'un bir pozisyonu vardı. O golü atsak ikinci yarı belki daha farklı olacak.

NET PENALTI

Penaltı pozisyonu var, VARdan hakem nasıl izledi bilmiyorum ama ben izledim, net penaltı. Oyuncunun dengesini bozuyor penaltı olması gerekiyordu. Penaltılarla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama basma, itme başka takımlara olsa değerlendiriliyor