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Fenerbahçe'de Emre Mor 2 takımı reddetti, gitmek istediği kulüp belli oldu

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#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor
Fenerbahçede Emre Mor 2 takımı reddetti, gitmek istediği kulüp belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 19:40

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor'un yeni adresi merak edilirken yıldız orta saha oyuncusunun gitmek istediği takım belli oldu.

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Fenerbahçe'de bu sezon şans bulmakta zorlanan Emre Mor'a Süper Lig'den 4 takımın talip olduğu öğrenildi.

Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan Emre Mor'a Süper Lig'den Antalyaspor, Hatayspor, Başakşehir ve Fatih Karagümrük talip oldu.

Emre Mor'un Fatih Karagümrük'ten eski teknik direktörü Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Öte yandan tecrübeli futbolcunun Fatih Karagümrük'ün talebine de olumsuz yaklaştığı vurgulandı.

Milli futbolcunun Fenerbahçe yönetimi ile görüşerek gitmek istediği takımları dile getirdiği kaydedildi. Emre Mor'un Başakşehir ya da Antalyaspor'da sezonu tamamlamak istediği aktarıldı.

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SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

Güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olan Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.

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Danimarka ekibi Lyngby altyapısında yetişen Emre Mor daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Emre Mor'un bonservisi için 2 milyon Euro ödedi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor

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