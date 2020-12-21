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GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iddiası hakkında açıklama
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Futbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iddiası hakkında açıklama

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Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun söylediği iddia edilen “Beni Bir Allah’ın Kulu Buradan Gönderemez” haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak basında yer alan; öğrenildi, bildirildi, ortaya çıktı gibi ucu açık, kaynağı belirsiz ifadelerle kulübümüz ve takımımız hakkında yazılan birçok sözde bilgiyi, prensip gereği yalanlamadık, dikkate almadık.

Ancak geldiğimiz noktada Teknik Direktörümüzü hedef alarak başlayan itibarsızlaştırma ve değersizleştirme girişimlerinin devamında şimdi de Sportif Direktörümüzle ilgili doğru olmayan, yıpratmaya yönelik adımların atıldığını görüyoruz.

Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun söylediği iddia edilen: “Beni Bir Allah’ın Kulu Buradan Gönderemez” başlığı ile servis edilen gerçek dışı haberdir.

Böylesine mesnetsiz bir yalanı gerçekmiş gibi okuyucularına servis eden, antrenmanlarımızı, Fenerbahçe’yi takip eden bir muhabiri dahi olmayan Akşam gazetesinin haber niteliği taşımayan bu içeriğinin dikkate alınmamasını rica ediyoruz."

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