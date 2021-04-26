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GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Harun Tekin'le özel görüştü
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Harun Tekin'le özel görüştü

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Harun Tekin'le özel görüştü

Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarından Harun Tekin’e destek vardı.

Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarından Harun Tekin’e destek vardı.

Galibiyet çoşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler.

Harun Tekin, son 7 yılda en çok hata yapan 3. kaleci
Harun Tekin, son 7 yılda en çok hata yapan 3. kaleci

“Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullanan futbolcu grubu, Harun’a “Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız! Önümüzdeki maçları sen alacaksın.” diyerek motive ettiler.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini, ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.

Fenerbahçede Emre Belözoğlu Harun Tekinle özel görüştü

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