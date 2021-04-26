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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Harun Tekin, son 7 yılda en çok hata yapan 3. kaleci

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Fenerbahçe'de Harun Tekin, son 7 yılda en çok hata yapan 3. kaleci

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta hatalı bir gol yiyen Harun Tekin, 2014-15’ten bu yana ligde en fazla hata yapan kaleciler arasında yer aldı.

Başakşehir maçında penaltı yaptırıp kurtaran, dün ise Kasımpaşa’nın ilk golü öncesi topu rakibine atan Harun Tekin 2014-15’ten bu yana ligde en fazla gole sebep olan hata yapan kaleciler sıralamasında 13 hata ile 3. sırada yer alıyor.

Zirvede 17 hata ile G.Saraylı Muslera var.

Fenerbahçede Harun Tekin, son 7 yılda en çok hata yapan 3. kaleci

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