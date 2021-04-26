Fenerbahçe'de Harun Tekin, son 7 yılda en çok hata yapan 3. kaleci

Başakşehir maçında penaltı yaptırıp kurtaran, dün ise Kasımpaşa’nın ilk golü öncesi topu rakibine atan Harun Tekin 2014-15’ten bu yana ligde en fazla gole sebep olan hata yapan kaleciler sıralamasında 13 hata ile 3. sırada yer alıyor.

Zirvede 17 hata ile G.Saraylı Muslera var.

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