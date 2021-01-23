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Futbol
Haber GiriÅŸ: 23.01.2021 - 13:29 | Son GÃ¼ncelleme:

Fenerbahçeâ€™de elektronik genel kurul geliyor

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Fenerbahçeâ€™de elektronik genel kurul geliyor
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FenerbahÃ§e'de elektronik ortamda Haziran ayÄ±nda 35-40 bin katÄ±lÄ±mla Genel Kurul yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± onayÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± onayÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

SÃ¼leyman Arat -ÂFenerbahÃ§e'de elektronik ortamda Haziran ayÄ±nda 35-40 bin katÄ±lÄ±mla Genel Kurul yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± onayÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± onayÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Alt yapÄ±sÄ± hazÄ±rlanan projeye onay Ã§Ä±kmasÄ± halinde isteyen eski sistemle, isteyen devletin saÄŸlayacaÄŸÄ± yazÄ±lÄ±mla evinden, ABDâ€™den, Kayseriâ€™den veya Kanadaâ€™dan Ä°stanbulâ€™a gelmeden oy kullanabilecek.

DÃ¼nyada bu anlamda elektronik genel kurul yapan hiÃ§bir kulÃ¼bÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

FenerbahÃ§eâ€™de elektronik genel kurul geliyor

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