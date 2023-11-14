Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İsmail Kartal'dan özür diledi: Tepkim size değil...

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Djiku, Becao ve Serdar Aziz’in yokluğunda Trabzon ve Pendik maçlarında eleştiri oklarının hedefinde yeralan Samet Akaydin, Adana Demirspor karşısında hatasız oynayarak güven tazeledi.

Oynadıkça daha iyi olacağını belirten Sanet Akaydin, geçtiğimiz sezonun başında formasını terlettiği eski takımına karşı oynadığı futbolunun taraftarlarca beğenilmesinden çok mutlu olduğu ve milli takım kampına yüksek moralle gittiği öğrenildi.

DZEKO: KENDiME KIZDIM



Adana’da oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle özellikle sosyal medyada gündemin birinci maddesine oturan Edin Dzeko‘dan sıcağı sıcağına özür geldi.

Dönüş uçağında İsmail Kartal’ın yanına oturan Boşnak futbolcu, “Ben o an kaçırdığım goller için kendime kızdım. Ayrıca tüm kariyer götüntülerime tek tek bakarsanız benim her oynadığım takımda oyundan alındığımda simirli oluğumu görürsünüz. Bu benim hırsım ve oynama isteğimdir. Size yönelik en ufak bir saygısızlık zihnimden dahi geçmedi. Hareketlerim yanlış anlaşıldıysa çok özür dilerim” dedi.



ZEMİN BERBATTI



Fenerbahçe teknik heyeti bu kadar eksiğe ve kötü zemine rağmen baskılı ve maçı domine eden bir oyunla ligin en zor deplasmanından lder döndükleri için mutlu olduklarını ifade ederek “ Biz Pendik zeminine isyan etmiştik ama Adana’nın zemini Pendik’ten bin beterdi. Cuma günü bu sahada Adanaspor maç oynadığı için zenin jöle gibiydi. Futbolcular çime basınca ayakları gömülüyordu.

İyi ki Fred’i son anda kadrodan çıkarttık. Bu sahada oynasa sakatlığı çok daha kötü duruma gelirdi.



DEFANS MÜKEMMELDİ



Ligin en süratli gol ayaklarına sahip Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe defansının adeta hiç pozisyon vermemesi teknik heyeti sevindirdi. Osayi, Samet, Oosterwolde ve Ferdi’nin Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang ve Balotelli’ye top göstermemesi sevinç yarattı.

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