×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi! Kasımpaşa maçı öncesi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig
Fenerbahçede Edin Dzeko gelişmesi Kasımpaşa maçı öncesi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 13:35

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27’nci hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü.

İki bölüme ayrılan futbolcular, top kapma çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Kaleciler, yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalıştı.

Fenerbahçede Edin Dzeko gelişmesi Kasımpaşa maçı öncesi...

EDIN DZEKO'YA TEDBİR, FRED'E ÖZEL ÇALIŞMA

Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.

Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla birlikte çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenmanına devam etti.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertliler, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Fred takıma dönüyor Akıllardaki soru: Kulübeye İsmail mi, Krunic mi çekilecekFenerbahçe'de Fred takıma dönüyor! Akıllardaki soru: Kulübeye İsmail mi, Krunic mi çekilecek?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!