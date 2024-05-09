Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi! Dünkü antrenmana katılmamıştı...

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman iki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.



Rutin dinlenme amaçlı dünkü antrenmana katılmayan Edin Dzeko, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.



Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.