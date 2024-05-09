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Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi! Dünkü antrenmana katılmamıştı...

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig
Fenerbahçede Edin Dzeko gelişmesi Dünkü antrenmana katılmamıştı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:39

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman iki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

Rutin dinlenme amaçlı dünkü antrenmana katılmayan Edin Dzeko, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçede Edin Dzeko gelişmesi Dünkü antrenmana katılmamıştı...

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig

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