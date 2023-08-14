Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten Gaziantep FK maçı sözleri: Takım olarak paniğe kapıldık

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Fenerbahçeli oyuncular İsmail Yüksek, Dusan Tadic ve Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

Rakip Gaziantep'in 10 kişiyle iyi mücadele ettiğini söyleyen İsmail Yüksek, "Ligin ilk maçları her zaman zordur. Fark açabilecek fırsatlar da bulduk. Futbol şansı yanımızda değildi ama olsun, güzel bir galibiyet aldık. Gaziantep'i tebrik ediyorum, 10 kişi çok iyi mücadele ettiler. Bugün bu maçın keyfini yaşayıp yarın perşembe günkü önemli maça odaklanacağız." dedi.

Kırmızı karttan sonra oyunlarının değiştiğine dikkat çeken Edin Dzeko, "İlk 20 dakikaya baktığımızda oyun bizim için iyi gidiyordu, 2 gol atmıştık, oyunu kontrol ediyorduk ama kırmızı karttan sonra her şey değişti bizim için. Rakip eksik kalınca işlerin kolay olacağını düşündük ve gol aramak yerine topla daha fazla oynamaya başladık. Bunu yapınca da rakipten gol yedik. Ondan sonra maç değişti. Rakibimiz bizi bekledi. Bizim de savaşmamız gerekti. Memnun edici olan 3 puanı almamızdı." şeklinde konuştu.

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Üçüncü golü bulamayınca kendileri için işin zorlaştığını kaydeden Dusan Tadic, "Bugün en önemli şey 3 puandı. Maça iyi başladık. Çok agresif bir başlangıç yaptık ve 2 gol bulduk. Taraftarlarımız da güç ve enerji depoladılar. Basit bir gol yedik ve takım olarak paniğe kapıldık. Ben de penaltı kaçırdım. Ardından Miha ve Edin goller kaçırdı. 3. golü atmak gerekiyor, atamayınca işler zorlaşabiliyor. En önemlisi 3 puanı almaktı. Baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizler Fenerbahçe'yiz. Maç içerisinde işleri doğru yapamadığımız anlar olabilir ama daha iyisini yapmak adına devam etmemiz gerekiyor. Özgüven anlamında, sorumluluğu yerine getirme anlamında çok daha iyisini yerine getirebiliriz. Baskıyı kaldırabilmemiz gerekiyor şampiyonluk için. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz." diye konuştu.