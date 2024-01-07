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Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 4. kez penaltı atışından faydalanamadı

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#Fenerbahçe#Tadic#Süper Lig
Fenerbahçede Dusan Tadic, 4. kez penaltı atışından faydalanamadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 17:42

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic, bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 

Müsabakada erken goller bulan sarı lacivertliler, ilk 46 dakikada skoru 5-1'e getirdi. 

Maçın 63. dakikasında Sebastian Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı vuruşu kazanan Fenerbahçe'de topun başına Sırp yıldız Tadic geçti. 

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Dusan Tadic, penaltı vuruşunda İstanbulspor file bekçisi Alp Arda'yı geçemezken bu sezon kullandığı 11 penaltı vuruşunun 4'ünden yararlanamadı.

Dusan Tadic; Gaziantep FK, Beşiktaş, Spartak Trnava ve İstanbulspor karşılaşmalarında kullandığı penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 30 maça çıkan yıldız oyuncu, 11 gol atıp 8 de asist katkısı yaptı.

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#Fenerbahçe#Tadic#Süper Lig

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