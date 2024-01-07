Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 4. kez penaltı atışından faydalanamadı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada erken goller bulan sarı lacivertliler, ilk 46 dakikada skoru 5-1'e getirdi.

Maçın 63. dakikasında Sebastian Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı vuruşu kazanan Fenerbahçe'de topun başına Sırp yıldız Tadic geçti.

Dusan Tadic, penaltı vuruşunda İstanbulspor file bekçisi Alp Arda'yı geçemezken bu sezon kullandığı 11 penaltı vuruşunun 4'ünden yararlanamadı.

Dusan Tadic; Gaziantep FK, Beşiktaş, Spartak Trnava ve İstanbulspor karşılaşmalarında kullandığı penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 30 maça çıkan yıldız oyuncu, 11 gol atıp 8 de asist katkısı yaptı.