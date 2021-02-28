Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas alev alev!.. Erol Bulut siftah yaptı...

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Yunan orta saha, 11'de başladığı Trabzonspor karşılaşmasında oyunu ve galibiyeti getiren harika golüyle takımını sırtladı.

Harika bir maç çıkaran kaleci Uğurcan Çakır'ı uzaktan yaptığı sert vuruşla çaresiz bırakan Pelkas, sarı lacivertli formayla toplamda 10 gole katkı yaptı.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Dimitris Pelkas (5 gol & 5 asist), bu katkıların %80'ini deplasmanda yaptı (4 gol & 4 asist).

BULUT SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise Süper Lig kariyerinde ilk kez Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

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