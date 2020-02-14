Fenerbahçe'de derbi öncesi sarı alarm! Muriqi, Altay ve Luiz Gustavo sınırda...

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.



- Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!



Fenerbahçe, uzun bir süre sonra tam kadro olarak sahaya çıkacaktı ama dün akşam yapılan son antrenmanda Garry Rodrigues sakatlandı.

Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıktan dönmesiyle sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçına eksiksiz hazırlanma fırsatı bulmuştu.

- Derbi öncesi 3 isim ceza sınırında



Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.



- Deplasmanda 18 puan yitirdi



Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi.

Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18'ini deplasmanda yaşadı.





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