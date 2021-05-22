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Futbol
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de çimler yenileniyor

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Fenerbahçe'de çimler yenileniyor

Fenerbahçe'de sezon bitimiyle birlikte Ülker Stadı'ndaki çalışmalar başladı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Koronavirüs nedeniyle son iki sezon arasındaki boşluğun kısa olması yüzünden bakım ve renovasyon çalışması yapılamayan Ülker Stadı’nın çimleri sökülerek yenileme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Yenileme işlemlerinin 5-6 veya 12-13 Haziran’da yapılacak seçimden sonra devam edeceğini belirten stattan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, “Seçimin günü çimlerin zarar görmemesi için çim ekme işlemine seçimin ertesi günü başlayacağız” dedi.

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Yeni çimlerin ekim, gübreleme ve bakım işlemlerinin 6-8 hafta süreceğini de ifade eden Danabaş, zeminin 2021-22 sezonuna yetişeceğini de belirtti.

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