Fenerbahçe'de çimler yenileniyor

Spor Arena / Süleyman ARAT - Koronavirüs nedeniyle son iki sezon arasındaki boşluğun kısa olması yüzünden bakım ve renovasyon çalışması yapılamayan Ülker Stadı’nın çimleri sökülerek yenileme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Yenileme işlemlerinin 5-6 veya 12-13 Haziran’da yapılacak seçimden sonra devam edeceğini belirten stattan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, “Seçimin günü çimlerin zarar görmemesi için çim ekme işlemine seçimin ertesi günü başlayacağız” dedi.

Yeni çimlerin ekim, gübreleme ve bakım işlemlerinin 6-8 hafta süreceğini de ifade eden Danabaş, zeminin 2021-22 sezonuna yetişeceğini de belirtti.