Son dakika: Fenerbahçe taraftarı transferi beklerken İspanyollardan şaşırtan iddia! Emre Belözoğlu yerine...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan adaylığını açıklaması ve büyük ihtimalle tek aday olarak gireceği seçimde başkan seçilecek olmasının ardından tek bilinmez olarak teknik direktör konusu kaldı.

ÖNCELİK EMRE BELÖZOĞLU'NDA

Fenerbahçe'de sezona başlayan Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, son 10 haftada oynattığı futbol ve takım ile iletişimi göz önüne alındığında göreve resmen gelmesi bekleniyor.

TARAFTAR DA EMRE BELÖZOĞLU'NU İSTİYOR

Fenerbahçe taraftarı da sezonun son 10 haftasında takımdaki hava, şampiyonluğun kıl payı kaçması, Emre Belözoğlu'nun camianın bayrak adamı olacak karakterde olması gibi konulardan ötürü 40 yaşındaki eski kaptanını teknik direktör olarak takımın başında görmek istiyor.

İSPANYA'DAN SÜRPRİZ İDDİA: JOSE BORDALAS

Öte yandan bugün Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için İspanya'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde Fenerbahçe'nin, Getafe teknik direktörü Jose Bordalas'ı takımın başına getirildiği belirtiliyor.

AEK VE VALENCIA DA İLGİLENİYOR

Fenerbahçe'ye yazılan Jose Bordalas ile La Liga'nın dev kulüplerinden Valencia ve Yunanistan ekibi AEK'nın da ilgilendiği belirtiliyor.

ENES ÜNAL'IN HOCASI

Jose Bordalas, İspanya La Liga'da mücadele eden ve sezonu 16. sırada bitirmek üzere olan Getafe'yi çalıştırıyor. 57 yaşındaki İspanyol teknik adam, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe'de 5. sezonunu geride bıraktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN KIYISINDAN DÖNDÜLER

La Liga'da ilk çalıştırdığı takım olan Getafe'yi 53 yaşında devralan Bordalas, ligdeki ilk sezonunda (2017-18) olağan düşme adayıydı ancak otoriteleri şaşırtarak Getafe’yi sekizinciliğe taşımış ve UEFA Avrupa Ligi biletini kaçırmıştı. 2018-19 sezonunda ise beklentinin aksine ivmeyi yükselterek bu kez de ligi 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi vizesini son hafta kıl payı kaçırarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Getafe o sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un grubunda yer almış ve 12 puanla gruptan çıkmıştı.

AJAX'I ELEYİP INTER'E ELENDİLER

2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un sonuncu olduğu grubu 12 puanla ikinci sırada bitiren Getafe, son 32 turunda Ajax ile eşleşmiş ve 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla rövanşı 2-1 kaybetse de son 16 turuna yükselmişti. Jose Bordalas'ın takımı, bu turda Inter'e 2-0 yenilmiş ve elenmişti.

BU SEZON DÜŞÜŞLE GEÇTİ

Getafe 37 haftası geride kalan La Liga'a bu sezon 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. 28 gol atan Jose Bordalas'ın öğrencileri kalelerinde ise 43 gol gördü. Getafe bir dönem düşme tehlikesi yaşasa da ligde kalmayı başardı.

JOSE BORDALAS KİMDİR?

5 Mart 1964 yılında İspanya'nın sahil şehri Alicante'de doğan Jose Bordalas Jimenez, 1977 yılında Hercules'de başladığı futbolda forvet mevkisinde oynadı. Kariyerinin 10 senesini Hercules'de geçirdi ancak profesyonelliğe yükseldiği 7 sezon boyunca sürekli kiralık olarak farklı takımlarda forma giydi. Bütün kariyeri boyunca alt liglerde futbol oynadıktan sonra fubolu bırakıp 1993 yılında Alicante B takımında teknik direktörlüğe başladı. İlk sezonunda takımı başarıya taşıyınca ertesi sezon Alicante'nin A takımının başına getirildi. Ardından Benidorm, Eldense, Perez Zeledon, Novelda, Hercules, Alcoyano, Elche, Alcorcon ve Alaves takımlarında görev yaptı. Alaves'i La Liga'ya çıkarıp, La Liga deneyimi olmadığı için görevden alındı.

Deneyimli çalıştırıcı halihazırda milli futbolcumuz Enes Ünal'ın forma giydiği İspanya La Liga ekibi Getafe'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.

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