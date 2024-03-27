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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü pazarlığı!

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#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü#Transfer
Fenerbahçede Çağlar Söyüncü pazarlığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 09:38

Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen başarılı stoper Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yönetimi Madrid'e gidiyor. Atletico Madrid ile masaya oturacak olan Kanarya, fiyat düşürme pazarlığı yapacak.

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Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden ve bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ederken, sağlam adımlar atmak istiyor.

Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen başarılı stoper Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yönetimi Madrid'e gidiyor.

Sabah'ın haberine göre; Atletico Madrid ile masaya oturacak olan Fenerbahçe, fiyat düşürme pazarlığı yapacak. F.Bahçe yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile almak için Atletico Madrid ile masaya oturacak.

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2 milyon Euro'ya 6 ay için alınan stoperi, İspanyol kulübü 15 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor. Türkiye'de tekrardan yaşamaktan ve yakın arkadaşları Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi isimlerle büyük keyif aldığını çevresine belirten Çağlar, İstanbul'da kalmak istiyor.

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Fenerbahçe yönetimi de başarılı stoperi önümüzdeki sezonda takıma kazandırmanın planlarını yapıyor. Gelecek sene de yerli oyunculara ciddi ihtiyaç duyacak olan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in de takımdan ayrılması söz konusu.

F.Bahçe, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığı konusunda yakın zamanda masaya oturacak. Sarı-lacivertli formayla 7 maça çıkan Çağlar Söyüncü, takımına 1 asistlik katkı yaptı.

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#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü#Transfer

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