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Avusturya basınında Türkiye maçı sonrası büyük coşku: 'Korkutucu bir festival!'

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#A Milli Takım#AVUSTURYA#Türkiye
Avusturya basınında Türkiye maçı sonrası büyük coşku: Korkutucu bir festival
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 09:20

A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Avusturya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçtan 6-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşma spor kamuoyunda geniş yer bulurken, Avusturya basınında da büyük bir coşku yaşandı. İşte Ernst Happel'de oynanan müsabaka sonunda Avusturya basınına yansıyanlar...

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Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te boy gösterecek olan A Milli Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında Avusturya ile özel maçta kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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A Milli Takımımızın aldığı ağır mağlubiyet kamuoyunda çokça tartışılırken, Avusturya basınında da geniş yer buldu.

İşte Avusturya basınına yansıyanlar;

"MUHTEŞEM BİR İKİNCİ YARI"

Kleine Zeitung: "Avusturya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci hazırlık maçında Ernst Happel Stadı'nda, muhteşem bir ikinci yarıyla Türkiye'yi 6-1 mağlup etti. Michael Gregoritsch hat-trick yaptı."

"ŞUT ÇEKME FESTİVALİ"

ORF: "Avusturya Milli Futbol Takımı da Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci sınavını bir şut çekme festivaliyle geçti ve Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini kutladı."

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"AH, NE KADAR GÜZEL"

Kronen Zeitung: "Türkiye'ye karşı 6-1'lik gol şovu. Takım patronu Ralf Rangnick, takımının ikinci 45 dakikadaki performansından çok memnun kaldı: 'Bundan daha iyisi olamaz!' Taraftarlar ise EURO 2024'ü sabırsızlıkla bekliyor ve Ernst Happel Stadı'nda şarkı söylüyorlar: 'Ah, ne kadar güzel'."

Avusturya basınında Türkiye maçı sonrası büyük coşku: Korkutucu bir festival

"TAKIM KORKUTUCUYDU"

Der Standart: "Ralf Rangnick'in takımı, ikna edici performansın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılan rakibine karşı zafer elde etti. Takım korkutucuydu ve oyun boyunca kendilerini son derece geliştirebildiler. 6-1'lik zafer, üst üste beşinci galibiyet oldu."

"ŞUT ŞÖLENİ"

OE24: "David Alaba, maçtan önce Türkiye'ye karşı cesurca 2-0'lık bir galibiyet tahmininde bulunmuştu, ancak görünen o ki takım arkadaşları onun tahminini aşmaya ve konuk takımı 6-1'lik bir şut şöleni ile Happel Stadyumu'ndan göndermeye karar verdiler."

"FORMDA OLAN TÜRKİYE'Yİ MAĞLUP ETTİ"

Heute: "Avusturya Milli Takımı, son dönemde oldukça formda olan Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası öncesindeki sondan üçüncü hazırlık maçında 6-1 mağlup etti."

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#A Milli Takım#AVUSTURYA#Türkiye

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