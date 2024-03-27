A Milli Takımımızın 6-1'lik Avusturya yenilgisinin ardından dikkat çeken eleştiri: 'Montella'nın Adana'dan çıkması gerek!' | 'Anlamsız bir ısrar var'

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A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Avusturya ile özel maçta kozlarını paylaştı. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Avusturya'nın 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve milliler tarihin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Ay-Yıldızlılar'ın performansı spor kamuoyunun gündemine otururken, yazarımız Uğur Meleke dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Meleke'nin değerlendirmeleri;

"HIRVATİSTAN MAÇINA GİTTİK"

Dünkü karşılaşma Ernst Happel’de olunca hafızamız Hırvatistan-Türkiye arasındaki epik maça götürdü bizi. O büyülü geceye yerinde tanıklık eden şanslı sporseverlerdendik. Modric’li, Rakitic’li, Srna’lı Hırvatlar’a karşı 119’da geriye düşmüş, 120’de penaltılara taşımıştık maçı.

"ŞOKUN ALTINDAN KALKAMADI GENÇLERİMİZ"

EURO 2008’de yarı final oynayan ekiple, bugünkü takımımız arasında benzerlikler görüyorum doğrusu. Grupta yine Portekiz ve Çekya ile eşleştik. Kulübede Milan-Fiorentina maceralarından sonra Türkiye’nin yolunu tutmuş bir hocamız var yine. Oyuncu grubumuz yine çok genç. O gün Viyana’da Hırvatlar’ı eleyen çocuklardan Kazım ve Arda 21, Topal 22, Sabri 23, Hakan, Semih ve Hamit 25 yaşındaydılar. Bugün de 25,3 yaş ortalamasıyla EURO 2024’ün en genç kadrosuyuz. İşler iyi gittiğinde maç içinde büyüyebiliyorlar ama durum kötüleştiğinde dizler titreyebiliyor. Dün 44’üncü dakikaya kadar galibiyet golüne daha yakın görünen taraf bizken, 44’teki şokun altından kalkamadı gençlerimiz.

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"TEKNİK ADAM HEP SAKİN KALMALI"

Yalnız genç takımımız soğukkanlılığını koruyamasa da, teknik adamımızın sakinliğini muhafaza etmesi gerek. Dün Montella için bence önemli dersler vardı bu hezimetten çıkarılacak:

1- Kalan iki hazırlık maçında artık sahaya EURO 2024’te kullanacağımız 11’le çıkmamız lazım. Budapeşte’de bir 11, Viyana’da bambaşka bir 11’le oynamanın esprisi nedir, ben anlamadım doğrusu. Bizim şu an oyuncu seçme değil, ilk 11 ve oyun istikrarı sağlama aşamasında olmamız gerek.

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"CENK ÖZKAÇAR ISRARI ANLAMSIZ"

2- Milli takımda devşirme oyuncudan kaçınmak lazım. 6 ay önce bir buçuk maç sol bek oynadı diye Cenk Özkaçar ısrarı anlamsız. Dün pekalâ sağda Zeki, solda Mert’le başlayabilirdik.

3- 180 dakikada santrfor rolünde Enes, Yusuf, Kenan ve Barış’ı denedik. 2 maçta 1 gol attık, o da penaltı dan. Montella’ya soruyorum: Elimizdeki santrfor havuzu çok mu iyiydi ki Semih Kılıçsoy’a ihtiyaç duymadık? Demirspor’la başarı yakaladığı santrforsuz model Adana’da kaldı artık. Montella’nın içinden Demirspor mantalitesini söküp, Türk pasaportu taşıyan en iyi futbolcularla çıkması lazım sahaya.