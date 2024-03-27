Avusturya - Türkiye maçı sonras A Milli Takım'da üç isme ağır eleştiri: Bu takımda olmamalı

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A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan'ın ardından Avusturya ile deplasmanda hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

MONTELLA'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

Ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella, dört gün önce Puskas Arena’da Macaristan ile oynanan özel maçın 11’inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bir önceki mücadeleye 11’de başlayan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’na, bu müsabakada da görev verdi.



Milli takım, Avusturya maçına şu 11’le başladı: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar - Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler - Kenan Yıldız.

ARDA GÜLER İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

İspanya La Liga’da Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Arda Güler, milli takım kariyerinde ikinci kez bir maça 11’de başladı. Arda, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda 16 Haziran 2023 tarihindeki Letonya mücadelesiyle ay-yıldızlı formayı 11’de ilk defa sırtına geçirmişti.

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Arda, ayrıca Avusturya müsabakasıyla birlikte altıncı kez A Milli Futbol Takımı için mücadele etti.

MERİH DEMİRAL 5 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Ay-yıldızlı takımda Merih Demiral, yaşadığı sakatlık sonrası 5 maç sonra 11’de kırmızı-beyazlı formayı giydi. Son olarak Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda 8 Eylül 2023 tarihinde oynanan Ermenistan karşılaşmasına 11’de başlayan Merih, söz konusu mücadeleden dört gün sonra Japonya maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Avrupa şampiyonası elemelerinde Hırvatistan, Letonya, Galler müsabakalarını kaçırırken, Almanya ve Macaristan’la oynanan hazırlık maçlarını kaçırdı.

TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı’nı, Türk taraftarlar da yalnız bırakmadı. Farklı ülke ve şehirlerden Viyana’ya gelen çok sayıda Türk futbolsever, Ernst Happel Stadyumu’nda kırmızı-beyazlı takıma destek verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU LAZER DE DURDURAMADI

Macaristan maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu, Avusturya maçında kazandığımız penaltıda topu ağlara gönderdi.

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25. dakikada topun başına geçen kaptan, kale arkasındaki Avusturyalı taraftarların gözüne lazer tutmasından şikayet ettikten sonra sert ve düzgün bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi ve skoru eşitledi.

Inter formasıyla bu sezon kullandığı 9 penaltının tamamını gole çeviren Hakan Çalhanoğlu, Milli formayla da penaltıda hata yapmadı ve bu sezonki penaltı istatistiğini 10'da 10'a yükseltti.

Hakan Çalhanoğlu'nun Serie A'da 7, Şampiyonlar Ligi'nde 1, İtalya Süper Kupa'da 1 ve Milli Takım'da 1 penaltı golü bulunuyor.

MİLLİ TAKIM TARİHİNDE BİR İLK! GOLLER PENALTIDAN...

Oynadığı maçlarda attığı son 3 golünü penaltılardan atan A Milli Takım, tarihinde ilk kez üst üste 3 golünü beyaz noktadan kaydetti.

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Milli Takım'ın son 3 golü şu şekilde:

Yusuf Sarı - Almanya (penaltı)

Yusuf Yazıcı - Galler (penaltı)

Hakan Çalhanoğlu - Avusturya (penaltı)

TARİHİ MAĞLUBİYET!

A Milli Takım, Avusturya'ya rakip olduğu bir maçta ilk kez 6 gol yedi.

Milliler ayrıca Eylül 2021'den (1-6 vs Hollanda) bu yana ilk kez bir maçta kalesinde altı gol gördü.

ELEŞTİRİ OKLARI UĞURCAN ÇAKIR, MERİH DEMİRAL VE CENK ÖZKAÇAR'A

Avusturya'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral ve Cenk Özkaçar'ın performansları eleştiri aldı. Üç milli futbolcuya sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde:

"milli takımda devamlılık" anlayışına en azından şu berbat kaleci rotasyonunu görüp son vermek lazım. milli takıma çağrılmayan kayserili bilal'le ankaragüçlü bahadır'ın nesi eksik mert ile uğurcan'ın şu anki durumundan? üstelik yedekte olan okan ile muhammet de güven vermiyorlar.

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Uğurcan kesinlikle ilk 11'de olmamalı çok kötü çok

Milli takımın stoper ikilisi Abdülkerim Bardakcı-Çağlar Söyüncü olmalı.

Merih Demiral’ı epey geri götürmüş Suudi Arabistan…

Suç Uğurcan Çakır’da değil, formsuz Uğurcan Çakır’ı o kaleye koyan kişide.

Uğurcan Çakır ve Merih Demiral ikilisi turnuva kadrosunda bile yer almamalı.

Uğurcan her maç böyle milli takımın kalecisi mert günok'tur.

Ugurcan kaleye gecince önünde Merih oynuyor. Bu çocuğun oynadigi tüm maclarda defans savruluyor.

Cenk Özkaçar’dan milli takıma sol bek olmaz.

Ugurcan cok formsuz ya kendini toparlayacak ya da milli takımda olmayacak.

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Uğurcan'ın şanssızlığı milli takımda hep boyle defanslarla oynamak zorunda kaldı.

Eski Uğurcan 2.ve 3. golleri yemezdi.

Merih, Cenk Özkaçar, Uğurcan'la çıkarsan 6 tane atarlar.

Uğurcan, Merih, Cenk Özkaçar... Bu isimler turnuvaya götürülmeden önce düşünülmeli.