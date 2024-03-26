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Son dakika haberi! A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi belli oldu!

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#EURO 2024#A Milli Takım#Gürcistan
Son dakika haberi A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubundaki son rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 22:44

Son dakika haberi... A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi, play-off final maçında Yunanistan'ı penaltılarla geçen Gürcistan oldu.

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A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 F Grubu'nun son takımı belli oldu. EURO 2024 Elemeleri Play-off C Yolu final maçında Gürcistan, normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 mağlup etti ve EURO 2024 bileti aldı.

Gürcistan, EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya'nın ardından 4. takım oldu.

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BAKASETAS PENALTI KAÇIRDI

Penaltılarda Gürcistan'a 4-2 kaybeden Yunanistan'da Bakasetas ve Giakoumakis penaltı kaçırdı. Gürcistan'da Mikautadze penaltı kaçırdı.

TARİHİNDE İLK KEZ!

Gürcistan, tarihinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İLK MAÇIMIZI GÜRCİSTAN İLE OYNAYACAĞIZ

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçını play-off'tan gelen Gürcistan ile yapacak. Mücadele, 18 Haziran Salı günü Dortmund'da oynanacak.

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Milli Takımımız gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapacak. Gruptaki son maçımız ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile olacak.

 

 

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#EURO 2024#A Milli Takım#Gürcistan

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