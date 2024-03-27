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EURO 2024'e son iki bilet Ukrayna ve Polonya'nın!

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#EURO 2024#Polonya#Ukrayna
EURO 2024e son iki bilet Ukrayna ve Polonyanın
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 01:52

EURO 2024'e Gürcistan'ın ardından son iki bilet sahibini buldu. Play-off final maçlarını kazanan Ukrayna ve Polonya, turnuvaya katılma hakkı elde etti.

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EURO 2024 Elemeleri Play-off final maçları bugün oynandı. Yunanistan'ı penaltılarla geçen ve A Milli Takımımızın olduğu F Grubu'na yerleşen Gürcistan'ın ardından Ukrayna ve Polonya turnuva biletini aldı.

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UKRAYNA'DAN GERİ DÖNÜŞ

B Yolu final maçında İzlanda'yı konuk eden Ukrayna, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazandı ve Almanya bileti aldı.

Ukrayna'nın gollerini 39. dakikada Yaremchuk ve 84. dakikada Mudryk atarken İzlanda'nın sayısını 30. dakikada Gudmundsson kaydetti.

Ukrayna, Almanya'da (E Grubu) Belçika, Slovakya ve Romanya ile kozlarını paylaşacak.

EURO 2024e son iki bilet Ukrayna ve Polonyanın

POLONYA PENALTILARLA BİLETİ ALDI

Galler ile Polonya'nın karşı karşıya geldiği A Yolu finalinde normal süre ve uzatmalar golsüz sona erdi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Polonya, turnuvaya bilet aldı.

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Polonya'da Piatek 80. dakikada, Szymanski ise 101. dakikada oyuna dahil oldu.

Szymanski, penaltılarda topun başına geçip hata yapmadı.

Polonya, Almanya'da (D Grubu) Hollanda, Avusturya ve Fransa ile kozlarını paylaşacak.

EURO 2024 grupları şu şekilde:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

EURO 2024e son iki bilet Ukrayna ve Polonyanın

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#EURO 2024#Polonya#Ukrayna

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