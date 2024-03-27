Avusturya'ya 6-1 kaybeden A Milli Takım'da Montella'yı kızdıran 'istifa' sorusu! 'Provokasyon...'

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EURO 2024 hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaşan ve 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİ YIKABİLECEK ANALİZLER YAPMAMAK LAZIM"

Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur.

"BU TARZ MAĞLUBİYETLER GENÇ TAKIMI GELİŞTİRİR"

İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi ilk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempo da yükseldikçe, bazı futbolcularımız da çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu. Bu tarz mağlubiyetler de genç milli takımı geliştirir. Bunları da yaşayıp birlikte gelişmemiz gerekiyor.

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"SORUMLU BENİM"

Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Baktığınızda, çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyona olacak. Bu 2 maçta da geri bildirim aldık.

EURO 2024'E GİDERKEN İDEAL BİR İLK 11 OLACAK MI?

Ben de bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Öyle olacağını söyleyebilirim.

"GOL ATMALIYIZ"

Üzgün olduğumu söyleyebilirim buraya gelen ve bizi izleyen taraftarımız için. İlk yarıdaki futbol ve ikinci yarıdaki futbol çok farklı, öyle bir maç oldu. Baktığınızda ilk yarıda iyi bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Kesin bir şey var geliştirmemiz gereken, o da gol atmak.

"İSTEDİĞİM CEVAPLARI ALDIM"

İkinci yarıda da onların golünden sonra birlikteliğimizi bozduk ve sonrasında olanlar oldu. Bu sonuç için çok üzgünüm. Bazı test etmemiz gereken bölgeler de vardı. İstediğim cevapları aldım açıkçası. Bugünden itibaren de maçları izlemeye devam edeceğiz ve en iyi grubu bir araya getirmeye çalışacağız.

"DENGELİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Milli Takımımızın geçmişine bakmak gerekirse, bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Denge getirmemiz gerekiyor. Bugün de negatif anları daha iyi bir şekilde sindirmemiz gerekiyor. Geçmişte baktığınızda Fransa'yı yeniyorduk, İzlanda'ya kaybediyorduk ama şu anda olması en doğru zaman çünkü bu bizi geliştirecektir.

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"İLK YARI FENA DEĞİLDİK"

İlk yarıda oynadığımız futbol, fena bir futbol değildi. Şu detayları unutmamak gerekiyor, kendi kulüplerinde az süre alan oyuncular, genç oyuncular da vardı, bu ritimde oynamaya alışkın olmayan oyuncular da vardı. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. İlk yarıda pozisyonlara da girdik. Aslında baktığınızda, bu ağır mağlubiyetten sonra dengelerin benim tarafımdan gelmesi gerekiyor. Almanya galibiyetin sonra da dengeli kalmamız gereken anlar vardı.

İSTİFA SORUSUNA SİNİRLENDİ

Montella, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruya; "Bu sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu sormak istiyorum: Siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz?" yanıtını verdi.

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"GERİDEN OYUN KURMA ISRARINIZ NEDEN?"

İlk soruya göre cevap vermem gerekirse, rakamsal üstünlüğünüz varsa oyun kurmak zorundasın. Son 30 metrede 7 kişi varsa senden oyun kurmak zorundasın. Bu benim düşüncem. Rakipler adam adama oynamadığı sürece öyle bir riski göze almayacağız. Bu tarz oyun kurmalar ve oyun kurguları oturduğunda size maç esnasında inanç ve cesaret veriyor. İkinci yarıyı seyretmedim tekrar ama biz daha az oyun kurduk arkadan ve daha çok gol yedik. O anda zorlandık ve cesaret eksikliği yaşandı orada. Bu sadece benim için değil, oyuncular için de geçerli.