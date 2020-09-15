Fenerbahçe'de büyük golcü transferi hedefi; Mario Mandzukic | Son Dakika Transfer Haberleri

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Son Dakika... Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinin ardından bombayı forvet transferiyle patlatacak. Üstelik bu bölgeye iki takviye yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde Tümer Metin'in açıkladığı, Emre Belözoğlu'nun '30 ve 15 gol atacak golcüleri buldum ağabey' sözleri gündemin bir numaralı maddesi olurken bu isimlerin kim olduğu merak konusuydu.

İddialara göre Emre Belözoğlu'nun işaret ettiği bir numaralı aday Mario Mandzukic... Fenerbahçe'nin, bonservisi elinde olan Mandzukic’in menajeri İvan Cvjetkovic ile görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de en önemli golcü hedeflerinden biri de Mbwana Samatta. Genk'te yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken golcü için de girişimler sürüyor. Sarı lacivertlilerin radarındaki ana hedeflerden biri de Porto'nun golcüsü Ze Luis Bu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜ LİSTESİNDE 6 İSİM

Mario Mandzukic'le birlikte Aston Villa'dan Mbwana Samatta, Porto'dan Ze Luis, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar, Atletico Madrid forması giyen İvan Saponjic ve Young Boys'tan Nsame de listede.

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