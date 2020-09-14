Son dakika haberi | Fenerbahçe'den Baghdad Bounedjah atağı

TRT Spor'da yer alan habere göre; Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin ardından golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Baghdad Bounedjah'ın peşinde.

Al Sadd ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 10 da asist yaptı.

Kariyerinde toplam 208 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 161 gol atıp 57 de asist yaptı.