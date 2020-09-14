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Haber Giriş: 14.09.2020 - 23:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'den Baghdad Bounedjah atağı

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Son dakika haberi | Fenerbahçe'den Baghdad Bounedjah atağı
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Sarı lacivertlilerin Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi'nde iki kez gol krallığı yaşayan 28 yaşındaki Baghdad Bounedjah'ın peşinde olduğu iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin ardından golcü arayışlarını sürdüren FenerbahçeBaghdad Bounedjah'ın peşinde.

Al Sadd ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 10 da asist yaptı.

Kariyerinde toplam 208 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 161 gol atıp 57 de asist yaptı.

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