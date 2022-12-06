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Fenerbahçe'de Bruma ve Lemos'lu kamp başlıyor

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#Fenerbahçe#Lemos#Bruma
Fenerbahçede Bruma ve Lemoslu kamp başlıyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:00

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında bugün Antalya’da kampa girecek. 5 gün sürecek çalışmalarda yarın Alanyaspor, 10 Aralık’ta ise İtalya’nın Salernitana takımıyla özel maçlar yapılacak.

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Fenerbahçe’nin Antalya kampı bugün başlıyor. Belek’te 10 Aralık’a kadar kamp yapacak olan sarı lacivertliler, yarın Alanyaspor’la, 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A takımlarından Salernitana ile Oba Stadı’nda hazırlık maçları oynayacak.

TEDAViSi SÜRENLER GiTMEYECEK

Antalya kampı özel maç ağırlıklı olacağı için, sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Pedro, Peres, Arda, Emre ve Altay’ın götürülmesi beklenmiyor. TFF listesinde olmayan Bruma ve Lemos’un ise kadroda yer alacağı öğrenildi. Kamp dönüşü çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan Fenerbahçe, bir hazırlık maçı daha oynayacak, ardından İstanbulspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek.

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#Fenerbahçe#Lemos#Bruma

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