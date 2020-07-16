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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 21:49,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları!

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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları!
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak idmanı noktaladı. Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek

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