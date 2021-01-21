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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Bundesliga'dan talip...

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Lemos’u gözden çıkaran ve Attila Szalai’yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'ye Tisserand için sürpriz teklif geldi.

Sezon başında transfer ettiği Lemos'un performansından memnun kalmayan ve Macar stoper Attila Szalai'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sabah'ın haberine göre; Uruguaylı Lemos'u kiralayacak olan sarı-lacivertliler, Tisserand konusunda da bir sürpriz yapabilir.

28 yaşındaki savunma oyuncusuna eski takımı Wolfsburg talip oldu. Alman kulübünün bu teklifi yönetimin kafasını karıştırırken, iyi bir rakam gelmesi durumunda Tisserand'ın da satılabileceği öğrenildi.

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Fenerbahçede beklenmedik ayrılık Bundesligadan talip...

1.90 boyundaki tecrübeli oyuncuyu 4 milyon Euro'ya alan F.Bahçe, daha yüksek bir teklife 'evet' diyecek ve üst düzey bir stoperi renklerine bağlayacak. Kanarya'nın yakından ilgilendiği Sokratis de Arsenal ile yollarını ayırıp boşta kaldı. 32 yaşındaki Yunan yıldız ile pazarlıkların sürdüğü bildirildi. 

Fenerbahçede beklenmedik ayrılık Bundesligadan talip...

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