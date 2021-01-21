Son Dakika | Hulk, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti! Transfer için tek şartı...

Hulk Beşiktaş'a mı geliyor? Hulk, 3 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra bonuslar ve imza parası talep etti. Pazarlıklar devam ederken, siyah-beyazlı yönetim; Ighalo, Koita ve Ahmed Kutucu için de girişimlerini sürdürüyor



Forvet transferine son noktayı koymak için Lens, Mirin ve Douglas'ı gönderip, 1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama bütçesini yükseltmeyi hedefleyen Beşiktaş, bir yandan da adaylarla görüşmeleri sürdürüyor. Kartal'ın gündemine gelen son isim olan Hulk'un en az 1.5 yıllık sözleşme talep ettiği, ayrıca sezon başına 3 milyon Euro ve bonusların yanı sıra imza parası da istediği belirtildi. Beşiktaş'ın ise bonservisi elinde olan oyuncuya 2 milyon Euro önerip, imza parası talebini geri çevirdiği gelen bilgiler arasında.







IGHALO'YA 6 AY İÇİN 2 MİLYON EURO



Kartal, Hulk dışında Ighalo, Koita ve Ahmed Kutucu ile de temas halinde. Ighalo'nun kulübü Shangai Shenhua, oyuncunun 6 aylık ücreti olan 4 milyon Euro'nun 2 milyon Euro'sunun ödenmesi şartıyla kiralamaya sıcak bakıyor. Koita, transferinin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile anlaşmasını beklerken Ahmed Kutucu ise oynama garantisi istiyor.

OLİMPİYAT'TA KRİTİK SINAV



Süper Lig'de averajla F.Bahçe'nin önünde lider olan Beşiktaş, bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, son haftaların formda ekibi karşısından galibiyetle ayrılarak hem koltuğunu korumayı hem de yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, N'Sakala'yı dinlendirme amaçlı kadroya almadı.

YENİ KOVİD-19 VAKASI



Geçtiğimiz aylarda birçok oyuncusunun Koronavirüs'e (KOVİD-19) yakalanması nedeniyle zor duruma düşen ve kadro oluşturmakta zorlanan Beşiktaş, yeni bir vaka ile karşı karşıya. Kulüpten dün yapılan açıklamada 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı ve gerekli prosedürlerin uygulanmaya başlandığı belirtildi. (Sabah)