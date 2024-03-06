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Fenerbahçe'de Becao şoku! En az 10 gün oynamayacak

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#Fenerbahçe#Becao#Süper Lig
Fenerbahçede Becao şoku En az 10 gün oynamayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 22:07

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Rodrigo Becao’nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

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Fenerbahçe'nin stoperi Rodrigo Becao sakatlandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

Haberde, Becao'nun sahalardan 10 gün uzak kalması beklendiği ifade edildi.

3.5 AY SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada da tendonu kopması sonucu 3.5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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#Fenerbahçe#Becao#Süper Lig

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