Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve camiaya şampiyonluk mesajı

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F.Bahçe’de seçimi kaybeden Aziz Yıldırım hem camiaya hem taraftarlara hem de Ali Koç ve yönetimine mesaj yolladı. Yıldırım yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “3 hafta önce çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk. Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk. Kongrede sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi F.Bahçe olsun.

DESTEKÇiSi OLACAĞIZ

Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, F.Bahçe’deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim F.Bahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bir taraftar olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız. F.Bahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle...”