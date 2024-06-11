×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve camiaya şampiyonluk mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçede Aziz Yıldırımdan Ali Koç ve camiaya şampiyonluk mesajı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

Aziz Yıldırım hem camiaya hem taraftarlara hem de Ali Koç ve yönetimine mesaj yolladı.

Haberin Devamı

F.Bahçe’de seçimi kaybeden Aziz Yıldırım hem camiaya hem taraftarlara hem de Ali Koç ve yönetimine mesaj yolladı. Yıldırım yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “3 hafta önce çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk. Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk. Kongrede sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi F.Bahçe olsun.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko, Anadolu Efese son saniyede yenildiFenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e son saniyede yenildiHaberi görüntüle

DESTEKÇiSi OLACAĞIZ

Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, F.Bahçe’deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim F.Bahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bir taraftar olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız. F.Bahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle...” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!