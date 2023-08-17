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Fenerbahçe'de ayrılık! Willian Arao, transfer için Yunanistan'a gitti

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#Fenerbahçe#Willian Arao#Transfer
Fenerbahçede ayrılık Willian Arao, transfer için Yunanistana gitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 00:58

Geçen sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Flamengo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Willian Arao Sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor. Brezilyalı futbolcu Panathinaikos'a transfer olmak için Yunanistan'a gitti.

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2022-2023 yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un isteği üzerine 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Willian Arao ile yollar ayrılıyor. Son olarak orta sahaya Fred'i alan sarı lacivertlilerde kadro rotasyonunda düşünülmeyen Willian Arao'nun yeni durağı belli oldu.

31 yaşındaki Arao, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. İstanbul'dan kalkan uçakla Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan geceyarısı Atina'ya inen Brezilyalı futbolcu, Perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına imzayı atacak.

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Fenerbahçe'nin Arao'dan 3 milyon euro civarı bir bonservis kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıka Willian Arao 1 gol 5 asistlik katkı üretti.

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#Fenerbahçe#Willian Arao#Transfer

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