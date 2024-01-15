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Fenerbahçe'de ayrılık! Umut Nayir, Süper Lig ekibine kiralandı

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#Fenerbahçe#Umut Nayir#Süper Lig
Fenerbahçede ayrılık Umut Nayir, Süper Lig ekibine kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 20:54

Fenerbahçe, milli golcü Umut Nayir'in Süper Lig ekibi Pendikspor'a kiralandığını açıkladı.

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Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan milli golcü Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfere ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir’in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Umut Nayir'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Umut'la da anlaştık son detayları konuşacağız. Umut aksilik olmazsa pazartesi aramıza katılacak" ifadelerini kullanmıştı.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Umut'un sarı lacivertli takımla 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçe'de 13 maça çıkan ve 165 dakika süre alan Umut Nayir'in gol ve asisti bulunmuyor.

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#Fenerbahçe#Umut Nayir#Süper Lig

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