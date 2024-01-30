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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a imzayı attı...

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#Transfer#Fenerbahçe#Bartuğ Elmaz
Fenerbahçede ayrılık resmen açıklandı Bartuğ Elmaz, Sivasspora imzayı attı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 14:11

Süper Lig'de transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de Umur Nayir ve Samet Akaydin sonrası bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı - lacivertlilere sezon başında gelen Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a kiralandı.

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Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü transferleriyle ara transfer döneminin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti.

Umut Nayir'i kiralık olarak Pendikspor'a; Samet Akaydin'i ise kiralık olarak Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertli takımda Bartuğ Elmaz da kiralık olarak Sivasspor'a gitti.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen 20 yaşındaki orta saha, 8 maçta toplam 127 dakika süre alıp 1 asist yaptı.

Fenerbahçede ayrılık resmen açıklandı Bartuğ Elmaz, Sivasspora imzayı attı...

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#Transfer#Fenerbahçe#Bartuğ Elmaz

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