Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a imzayı attı...

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Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü transferleriyle ara transfer döneminin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti.

Umut Nayir'i kiralık olarak Pendikspor'a; Samet Akaydin'i ise kiralık olarak Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertli takımda Bartuğ Elmaz da kiralık olarak Sivasspor'a gitti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen 20 yaşındaki orta saha, 8 maçta toplam 127 dakika süre alıp 1 asist yaptı.