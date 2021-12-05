Fenerbahçe'de Attila Szalai, Vitor Pereira'nın isteğini açıkladı

Haberin Devamı

Pereira'nın kendilerinden hücuma katılmalarını istediğini belirten Attila Szalai, "Bugün takım olarak iyi bir performans sergiledik, en önemlisi de buydu zaten. Defansif ve ofansif olarak iyi işler yaptık. İyi bir netice aldık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hocamız stoperler olarak bizden ofansif anlamda daha fazla katkı sağlamamızı istemişti. Genel olarak da bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ferdi Kadıoğlu ise "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Takım olarak iyi bir iş çıkardık. Hocamız bana özgüven aşılıyor, şans veriyor ve özgürlük tanıyor. Daha da iyi duruma gelebileceğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.