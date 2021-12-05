Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası! Vitor Pereira'nın o kararı...

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Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Atilla Szalai'nin performansı dikkat çekti.

PEREIRA'DAN ÜÇLÜ SAVUNMA KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçına 3’lü savunma ile çıktı. Pereira, kalede Berke Özer’i görevlendirirken, savunma Kim, Szalai ve Tisserand’dan oluşturdu. Ortada Osayi-Samuel, Gustavo, Crespo, Ferdi’yi oynatan Pereira, forvet arkasında Rossi ile Mesut’u değerlendirdi. Pereira gol yollarındaki tercihi ise Berisha oldu.

SZALAI 3 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai, 3 maç sonra 11’de yer aldı. Macar fubolcu, ligde oynanan Galatasaray, Göztepe ve Avrupa Ligi’ndeki Olympiakos karşılaşmalarının ardından Rizespor maçıyla 11’de forma giydi.

SAVUNMA KRİTİK HAMLELER

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Haftalar sonra formasına kavuşan Szalai, yaptığı kritik hamlelerle de göz doldurdu.

Karşılaşmanın hem ilk hem ikinci yarısında net gol pozisyonlarını önleyen Macar stoper, sarı-lacivertli taraftarlardan da övgü aldı.

Ayrıca hamle yaparak girdiği kritik bir pozisyonun ardından sevinmedi ve ortaya koyduğu hırs da dikkat çekti.

İKİNCİ YARIDA ASİSTLER

Szalai, savunmadaki performansının dışında Fenerbahçe'nin ikinci golünde de asisti yapan isim oldu. Golü atan isim ise Serdar Dursun oldu.

Süper Lig kariyerideki ilk asistini Çaykur Rizespor maçında yapan Attila Szalai, Temmuz 2020'den bu yana sarı-lacivert formayla akan oyunda gol pası veren ilk stoper oldu

Macar savunma oyuncusu, 90. dakikada bir kez daha sahne alarak yine Serdar Dursun'a gol attırarak ikinci asistini yaptı.

SERDAR DURSUN'DAN 9 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmaya 62. dakikada Bergim Berisha'nın yerine dahil olan Serdar Dursun ise 70 ve 79. dakikalarda ağları iki kez havalandırdı.

BU SEZON BİR İLK YAŞANDI

Sarı-lacivertliler böylece bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında üç golü Çaykur Rizespor filelerine gönderdi