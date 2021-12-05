Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası Vitor Pereiranın o kararı...Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası! Vitor Pereira'nın o kararı...#Fenerbahçe
Covid-19da son durum Bakan Koca vaka sayılarına dikkat çektiCovid-19'da son durum! Bakan Koca vaka sayılarına dikkat çekti#Koronavirüs
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
Yatırım, istihdam, üretim ve büyüme... Erdoğan: Refahı yaygınlaştıracağızYatırım, istihdam, üretim ve büyüme... Erdoğan: Refahı yaygınlaştıracağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Müge Anlının gözyaşlarıMüge Anlı'nın gözyaşları#Müge Anlı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespora gol yağdırdıFenerbahçe, Çaykur Rizespor'a gol yağdırdı#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Bakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştıBakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştı#Koronavirüs
Binali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğanı aradı: İstanbul mesajıBinali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğan'ı aradı: İstanbul mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...#Ukrayna
Hain hakkında yeni detaylar Etkisiz hale getirilmiştiHain hakkında yeni detaylar! Etkisiz hale getirilmişti#Tunceli
Otobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptıOtobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptı!#ALMANYA
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
TFF 2. Ligde inanılmaz olay Yönetici sahaya daldı, maç sonu darpTFF 2. Lig'de inanılmaz olay! Yönetici sahaya daldı, maç sonu darp!#Zonguldak Kömürspor
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası! Vitor Pereira'nın o kararı...

#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası Vitor Pereiranın o kararı...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damga vurdu. Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda son 3 karşılaşmaya yedek başlayan Macar stoper, bu mücadeledeki performansıyla takdir topladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Atilla Szalai'nin performansı dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)Haberin Tüm Görselleri

PEREIRA'DAN ÜÇLÜ SAVUNMA KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçına 3’lü savunma ile çıktı. Pereira, kalede Berke Özer’i görevlendirirken, savunma Kim, Szalai ve Tisserand’dan oluşturdu. Ortada Osayi-Samuel, Gustavo, Crespo, Ferdi’yi oynatan Pereira, forvet arkasında Rossi ile Mesut’u değerlendirdi. Pereira gol yollarındaki tercihi ise Berisha oldu.

SZALAI 3 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai, 3 maç sonra 11’de yer aldı. Macar fubolcu, ligde oynanan Galatasaray, Göztepe ve Avrupa Ligi’ndeki Olympiakos karşılaşmalarının ardından Rizespor maçıyla 11’de forma giydi.

SAVUNMA KRİTİK HAMLELER

Haberin Devamı

Haftalar sonra formasına kavuşan Szalai, yaptığı kritik hamlelerle de göz doldurdu.

Karşılaşmanın hem ilk hem ikinci yarısında net gol pozisyonlarını önleyen Macar stoper, sarı-lacivertli taraftarlardan da övgü aldı.

Ayrıca hamle yaparak girdiği kritik bir pozisyonun ardından sevinmedi ve ortaya koyduğu hırs da dikkat çekti.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası Vitor Pereiranın o kararı...

İKİNCİ YARIDA  ASİSTLER

Szalai, savunmadaki performansının dışında Fenerbahçe'nin ikinci golünde de asisti yapan isim oldu. Golü atan isim ise Serdar Dursun oldu.

Süper Lig kariyerideki ilk asistini Çaykur Rizespor maçında yapan Attila Szalai, Temmuz 2020'den bu yana sarı-lacivert formayla akan oyunda gol pası veren ilk stoper oldu

Macar savunma oyuncusu, 90. dakikada bir kez daha sahne alarak yine Serdar Dursun'a gol attırarak ikinci asistini yaptı.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası Vitor Pereiranın o kararı...

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası Vitor Pereiranın o kararı...

SERDAR DURSUN'DAN 9 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmaya 62. dakikada Bergim Berisha'nın yerine dahil olan Serdar Dursun ise 70 ve 79. dakikalarda ağları iki kez havalandırdı.

BU SEZON BİR İLK YAŞANDI

Sarı-lacivertliler böylece bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında üç golü Çaykur Rizespor filelerine gönderdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith