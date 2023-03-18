Fenerbahçe'de Arda Güler ve İsmail Yüksek mest etti

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Sevilla’yı 1-0 yenmesine karşın Avrupa macerasına son 16 turunda nokta koyan Fenerbahçe’de elenmenin üzüntüsü yaşanırken tatsız gecenin en sevindirici olaylarından biri ilk 11’de sahaya çıkan Arda Güler ve İsmail Yüksek’in performansıydı. Jorge Jesus’un güvenip formayı verdiği iki futbolcunun istatistikleri adeta baş döndürdü.

MAÇTA TAM 12 ÇALIM DENEDi

Öyle ki 12 çalım denemesinin 7’sinde başarılı olan Arda, bu sezon Avrupa Ligi’nde tek maçta en fazla başarılı çalım (7) atan en genç futbolcu oldu. 10 sahipsiz top kazanan, 5 top kazanan 18 yaşındaki futbolcu girdiği 23 ikili mücadelenin 16’sından başarıyla çıkmayı başardı.

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iSMAiL’DEN 64 BAŞARILI PAS

Uzun bir aradan sonra ilk 11’de şans bulan İsmail de 90 dakika sahada kaldığı mücadelede 1 isabetli şut atarken 64 başarılı pasla yüzde 90.6’lık bir isabet oranı tutturdu. 24 yaşındaki futbolcu da girdiği 22 ikili mücadelenin 11’ini kazanmayı başardı. Toplam 27 ikili mücadele kazanan Arda-İsmail, tüm Sevilla takımını (26) solladı.

ARDA GÜLER

Topla buluşma:................99

Pas yüzdesi: .................90.5

Başarılı pas:.....................63

Çalım denemesi:...............12

Başarılı çalım:.....................7

Faule maruz kalma:........... 4

Sahipsiz top kazanma:......10

Top kapma:........................ 5

İkili mücadele:.................. 23

Kazandığı ikili mücadele:...16

Şut:.....................................1

İsabetsiz şut: ......................1

iSMAiL YÜKSEK

Topla buluşma:................ 87

Pas yüzdesi: .................90.6

Başarılı pas:.....................64

Faule maruz kalma:........... 2

Top kapma:........................ 3

İkili mücadele:.................. 22

Kazandığı ikili mücadele:....11

Şut:.....................................1

İsabetli şut:.........................1