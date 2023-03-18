Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Arda Güler ve İsmail Yüksek mest etti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sevilla#Avrupa Ligi
Fenerbahçede Arda Güler ve İsmail Yüksek mest etti
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

Sevilla maçında 11’de şans bulan 2 oyuncunun istatistikleri adeta baş döndürdü. Arda Güler, bu sezon Avrupa Ligi’nde tek maçta en fazla başarılı çalım (7) atan en genç futbolcu oldu. Arda (16) ve İsmail (11) toplam 27 ikili mücadele kazanarak tüm Sevilla takımını (26) solladı.

Haberin Devamı

Sevilla’yı 1-0 yenmesine karşın Avrupa macerasına son 16 turunda nokta koyan Fenerbahçe’de elenmenin üzüntüsü yaşanırken tatsız gecenin en sevindirici olaylarından biri ilk 11’de sahaya çıkan Arda Güler ve İsmail Yüksek’in performansıydı. Jorge Jesus’un güvenip formayı verdiği iki futbolcunun istatistikleri adeta baş döndürdü.

MAÇTA TAM 12 ÇALIM DENEDi 

Öyle ki 12 çalım denemesinin 7’sinde başarılı olan Arda, bu sezon Avrupa Ligi’nde tek maçta en fazla başarılı çalım (7) atan en genç futbolcu oldu. 10 sahipsiz top kazanan, 5 top kazanan 18 yaşındaki futbolcu girdiği 23 ikili mücadelenin 16’sından başarıyla çıkmayı başardı.

Fenerbahçede Arda Güler ve İsmail Yüksek mest etti

Haberin Devamı

iSMAiL’DEN 64 BAŞARILI PAS

Uzun bir aradan sonra ilk 11’de şans bulan İsmail de 90 dakika sahada kaldığı mücadelede 1 isabetli şut atarken 64 başarılı pasla yüzde 90.6’lık bir isabet oranı tutturdu. 24 yaşındaki futbolcu da girdiği 22 ikili mücadelenin 11’ini kazanmayı başardı. Toplam 27 ikili mücadele kazanan Arda-İsmail, tüm Sevilla takımını (26) solladı.

ARDA GÜLER

Topla buluşma:................99
Pas yüzdesi: .................90.5
Başarılı pas:.....................63
Çalım denemesi:...............12
Başarılı çalım:.....................7
Faule maruz kalma:........... 4
Sahipsiz top kazanma:......10
Top kapma:........................ 5
İkili mücadele:.................. 23
Kazandığı ikili mücadele:...16
Şut:.....................................1
İsabetsiz şut: ......................1

iSMAiL YÜKSEK

Topla buluşma:................ 87
Pas yüzdesi: .................90.6
Başarılı pas:.....................64
Faule maruz kalma:........... 2
Top kapma:........................ 3
İkili mücadele:.................. 22
Kazandığı ikili mücadele:....11
Şut:.....................................1
İsabetli şut:.........................1

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sevilla#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm