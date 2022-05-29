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Fenerbahçe'de Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare üçlüsüne tatil yok

#Fenerbahçe#Arda Güler#Futbol
Fenerbahçede Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare üçlüsüne tatil yok
Süleyman Arat

Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare, Samandıra’yı mesken tuttu. Sezonun son haftalarında ciddi sakatlıklar yaşayan 3 futbolcu, sahalara dönüş süresini kısaltıp bir an önce takıma katılmak için tatil yapmadan yoğun şekilde çalışıyor.

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Fenerbahçe’de sezonun son haftalarında peş peşe ciddi sakatlıklar yaşayarak formalarından uzak kalan Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare, yeni sezonun hazırlık kampına yetişmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tedavi ve antrenman programlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

CRESPO YERÇEKİMSİZ KOŞU BANDINDA

22 Nisan’daki Rize maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan Miguel Crespo da sezonu erken açanlardan. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, NASA’nın da kullandığı yerçekimsiz yürüme sistemi Alter-G koşu bandında çalışırken yaptığı paylaşımla yeni sezona yetişme hırsını gösterdi.

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ARDA’NIN HEDEFİ TOPUK YAYLASI KAMPI

5 Mayıs’ta stres kırığı teşhisi konularak 3 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülen Arda, süreyi kısaltmak için Samandıra’da fizyoterapist nezaretinde fizik tedavi ile rehabilite oluyor. Genç futbolcu, gelişimi için büyük önem taşıyan Topuk Yaylası kampına yetişmeye çalışıyor.

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NAZIM DA SAMANDIRA’DAN AYRILMIYOR

15 Mayıs’taki Karagümrük maçı sonrası yapılan kontrollerde sağ çapraz bağları zedelendiği anlaşılan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülen Nazım Sangare de Samandıra’yı mesken tutanlardan. Nazım, beklenenden önce sahalara dönmek için büyük çaba sarf ediyor.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Futbol

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