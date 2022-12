Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan Jorge Jesus ve şampiyonluk sözleri

Haberin Devamı

Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, kulüp televizyonunda yayınlanan 2022 yılının son Günün Röportajı programında açıklamalarda bulundu. Yeni yılla ilgili beklentilerini aktaran Altay, sezon değerlendirmesi ve taraftarların desteğiyle ilgili konuştu. Yeni yılla ilgili dileklerini aktaran Altay, "Geride bıraktığımız yıllarımızdan çok daha iyilerini gelecek yıl ve sonraki yıllarda hep birlikte yaşarız inşallah. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Olumlu, olumsuz birçok şey yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıl, olumlulardan aldığımız enerjiyle pozitif düşünerek bundan sonraki yıllar da sağlıklı, güzel bir mantaliteyle geçireceğimiz nice mutlu yılların başlangıcı olur. Yıllardır mücadele ediyoruz. Uzun süredir hasret duyduğumuz bir durum söz konusu. İnşallah bu sene tüm emeklerimizin, mücadelemizin, sahada gözüken, gözükmeyen, Samandıra’da çalışan, gecesi, gündüzü olmayıp takım için, başarımız için mücadele eden herkesin meyvesini aldığı bir sezon olur. Yeni yılla ilgili tek beklentim bu" diye konuştu.



"100. yılda şampiyonluk en çok bize yakışır"



Sezonun şu ana kadarki süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan 24 yaşındaki kaleci, "Çok güzel bir birliktelik oluştu, özellikle bu sene. Benim 4. yılım ama bu sene daha farklı, daha iyi bir hava var pozitif anlamdı. Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor. Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir teknik kadromuz var. Dolayısıyla onlar saha içinde bize çok şey katıyor. Bizler de bunları sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Fakat bu futbol, bazen bazı şeyler istediğin gibi gitmiyor. Kazandığımız zaman mutluyuz. Bunun devam etmesi için hepimiz mücadele veriyoruz. Önemli olan her maçı final niteliğinde, her maçın önemini, ciddiyetini bilir şekilde antrenmanlarda da aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz futbolcular olarak. Sezon sonu da sakatlıksız, kimsenin rahatsızlık yaşamadığı iyi bir sezon olur; bu emeklerin meyvesini inşallah sezon sonu güzel bir sonuçla alırız. Önümüzde birçok maç var. Keza birçok maç da oynayarak buraya geldik. Bir Dünya Kupası arası oldu ama ondan önce de çok yoğun bir trafiğimiz vardı. Lige en erken biz başladık. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız İster istemez yorgunluklar üst üste binmişti. Dünya Kupası bize de iyi geldi. Ama çalışmalarımıza devam ettik. İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarlarımızla her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olur inşallah" dedi.



"Hocamız bize birçok şeyi gösteriyor"



Teknik Direktör Jorge Jesus ve takıma kattığı olumlu havayla ilgili konuşan başarılı eldiven, "Negatif hiçbir şeyimiz yok. Ne zaman gülünmesi gerekiyor, ne zaman neşeli olunması gerekiyor, ne zaman dersine ciddi bir şekilde çalışman gerekiyor bunların ayrımını çok güzel yapıyor. Bizler de buna uyum sağladığımız zaman her zaman sonuç alıyoruz. Bu çok önemli bir nüans. Hocamız bunu sağlıyor. Toplantılarda ciddi ne gerekiyorsa konuşuyoruz, arada ufak bir gülme esi de veriliyor. O da oyuncular için güzel oluyor. Her gün toplantı yapıyor, birçok şeyi konuşuyoruz. Saha içinde de aynı şekilde hocamız bize birçok şeyi gösteriyor” şeklinde konuştu.



"Taraftarlarımız her zaman bize destek çıkmaya çalışıyorlar"



Fenerbahçe taraftarlarının desteği ve zaman zaman yaşanan olumsuzluklara da değinen Altay Bayındır, "Teknik-taktik anlamındaki davranışlar dışında yüreğimizi, hissiyatlarımızı, hissettiklerimizi içten dört dörtlük bir enerji olarak sahaya verdiğimiz zaman taraftarlarımız bunu görüyor ve her zaman bize destek çıkmaya çalışıyorlar. Bazen olumsuzluklar normal. Yola sağlıklı şekilde devam etmek adına olumlu bakmak gerekiyor. Kazandığımız zaman ufak tefek sıkıntılar da ortadan kalkabiliyor. Olaya bakış açın çok önemli. Büyük bir şey yaşasan bile o olayı küçük bir hale getirebiliyorsun. Herhangi bir hissiyatın olsa bile olumlama yaparak kafanda sağlıklı bir yere çekebiliyorsun. Bizler de yaşadığımız olumsuzluklar karşısında bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sağlıklı ve pozitif bakarak emin bir şekilde yoluna devam etmek gerekiyor"



Olumsuzlukların hayatın her alanında olduğuna ve pozitif bir bakış açısıyla bakarak yoluna devam etmek gerektiğine değinen milli kaleci, "Olumsuzluklar her zaman olacaktır. Ufak tefek sakatlıklar oluyor. Yaşadığının olumsuz tarafını düşünerek yaşadığınızda daha çok büyütüyorsun. Sadece sakatlıkta değil, hayatında yaşadığın olumsuzluklarda da oluyor. Bu da senin performansını, hayatını etkileyebiliyor. Bizler de insanız, buna kapılabiliyoruz. Olmayan şeylerle kafa yormak değil de sağlıkla ilgili, nefes alabiliyorsan ne mutlu sana. Hastaneye gittiğinde insanların neler yaşadığını görebiliyorsun. O yüzden olumlu, olumsuz ne yaşarsan yaşa şükretmek gerekiyor. Sağlıklı ve pozitif bakarak emin bir şekilde yoluna devam etmek gerekiyor. Bu şekilde baktığında bir yerde kırılma noktası oluyor ve tam tersine dönerek bazı şeyler istediğin gibi oluyor. Biz de öyle bakmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da öyle olur" diye konuştu.



"İnşallah verdiğimiz mücadelenin karşılığını sezon sonu hep birlikte alırız"



Takım olma bilinciyle hareket ettiklerini ve verdikleri mücadelenin sezon sonunda şampiyonluk ile taçlanmasını istediklerini dile getiren Kaptan Altay Bayındır, "Bizler futbolcularız, bizim işimiz sahaya odaklanmak. Az önce söylediğim gibi olumsuzluklara takıldığın zaman bazı şeylerde olumsuz gidiyor. Yapmamız gerekenler belli. Sahada formanın ağırlığını bilerek, sonuna kadar mücadele etmemiz, başarı elde etmeye çalışmamız. Bunu da insanlara, herkese hissettirmemiz; bundan güç almamız gerekiyor. Dışarıda olan olumsuzluklar ya da diğer maçlarla alakalı olumsuzluklara kafa yorarak değil, sadece saha içinde, Samandıra’da çalışıyoruz. Maç maç bakmamız gerekiyor. 5 hafta sonra, 2 hafta sonra, böyle bir şey yok. Ligimizde her maçın konsepti farklı. İyi oyunculardan oluşan bir ligde mücadele ediyoruz. Bizler de Fenerbahçeyiz. Her takım, Fenerbahçe takımı ile maç yapacağını bilir ve o konsantrasyonla geliyor. Bizler her maç en az onlar kadar konsantre olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Keza öyle yapıyoruz. Bizim yapmamız gereken sadece odaklı, kulak tıkalı, işini yapmaya çalışan bir grup, birbirine kenetlenmiş ki, burada herkes birbiriyle çok iyi. Farklı ayrım olmaksızın, herkes tam bir takım olmuş durumda. Herkes birbiriyle fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Ben de 4 yıldır buradayım. Her konuda elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Herkes pozitif, bakış açısı olumlu. Bu olumlu gidişatın ve birlikteliğin sonucunda da en önemlisi bundan sonraki vereceğimiz mücadelenin sonucunda güzel bir sonuç alırız, taraftarlarımızla birlikte. Önümüzde daha çok maç var. Bizim odağımız sadece o hafta oynayacağımız maç. Başka hiçbir şey değil. Sezon sonu için mücadele veriyoruz tabii ki de yapmamız gerekenlerin bilinci ile hareket ediyoruz. Bulmaca gibi küçük küçük doğru yerleştirmen gerekiyor ki en sonunda puzzle’da sağlıklı çerçeve oluşsun. Buna odaklıyız. Konuşmalarımız hep bu yönde. İnşallah sezon sonu verdiğimiz mücadelenin, bugüne kadar ki ve bugünden sonraki vereceğimiz mücadelenin karşılığını hep birlikte alırız ve özlediğimiz, hasretle beklediğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğa hep birlikte ulaşırız. Bunun için mücadele vereceğiz" açıklamasında bulundu.



"Önemli olan mücadele etmek ve ruhen, kalben hissetmek"



Maç kazanmanın ya da kaybetmenin ötesinde önemli olanın sahadaki mücadele ve ruh olduğuna değinen Bayındır, "Kaybettiğimiz zaman kamuoyunda hazır bekleyen birçok insan var ya da kötü geçen bir maçtan sonra birçok hazır insan var. Onların konuşması, yazdığı, çizdiği, söylediği gayet normal. İnsan kendi kapasitesini her zaman yaptıklarıyla belirleyen bir varlıktır. Maç kazanırız, kaybederiz; önemli olan sahada teknik, taktik dışındaki şeyden bahsediyorum. Mücadele etmek! Ruhen, kalben hissetmek yani nasıl ki taraftarlarımız gol kaçtığında onu hissediyorsa bizler sahada onların daha fazlasıyız. Konsantre olmuş bir şekilde mücadele etmeye, pozitif anlamda kendimizi vermeye çalışıyoruz. Spekülasyonlarla ilgili konuda ise bizim kulağımız tamamen kapalı. Ben çok fazla artık ne televizyonu açan bir insanım, ne haber ne vs. Kulağımız tıkalı, sahaya odaklı, yapmamız gereken şey belli. Kaldı ki olumsuz şeyler de yaşanabilir gidişatta ama önemli olan gemiyi yanaştırmak. Biz buna odaklı bir şekilde mücadele edeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum; maç kazandığımızda da çok büyük bir olumlu konuşmalar oluyor. Açıkçası işin özeti şöyle rehavete kapılmamak lazım. Her anlamda rehavete kapılmamak lazım. İşinin ciddiyetinin bilincinde, kazansan da kaybetsen de her zaman dört dörtlük çalışmaya, mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe’miz, her kulvarda elinden geleni gösterir"



Fenerbahçe’nin büyüklüğüne vurgu yapan Altan Bayındır, "Fenerbahçe’miz büyük bir camiadır. Fenerbahçe’miz, her kulvarda elinden geleni gösterir. Bizim hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidelim değil, ortada başarılacak bir durum söz konusuysa onu sonuna kadar götürmektir. Biz, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ya da Lig ayrımı yapan bir takım değiliz. Bizim maçlarımız var. Maç maç gidiyoruz. Her maça dört dörtlük odaklamış şekilde çıkıyoruz. Bizim her yerde başarılı olmaya ihtiyacımız var ve bunu yapabilecek kapasitemiz de var. Örneğin gruplar açıklandığında başka bir sıfattaydık ama lider çıktık. Rennes maçında geriye düşüp tekrar geri döndük ki bunlar da takım olma duygusu, ruhu adına çok önemli şeyler. Bizim için önemli olan saha içinde bundan sonraki süreç için vereceğimiz mücadele. Biz, buna odaklı bir şekildeyiz. Alacağımız galibiyetlerle de camiamız bütünleşiyor, bunların da bilincindeyiz. Mart ayında Avrupa Ligi tekrar başlayacak, onu da heyecanla bekliyoruz. Bu maçları en sağlıklı, en güzel, en güçlü şekilde geçebilmek, aşabilmek, Fenerbahçe’mize yakışır bir futbol oynamak adına ki hocalarımız da ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah oynayacağımız maçları en sağlıklı, en güzel şekilde bitiririz. Fenerbahçe’mizi hak ettiği, olması gereken yerlere bu güzel birliktelikle, hep beraber çıkaracağız" şeklinde konuştu.



"Şu an itibarıyla güzel giden bir gidişatımız var"



Teknik Direktör Jorge Jesus’un oyuncu grubuyla olan pozitif diyaloğuna değinen 24 yaşındaki kaleci, şunları söyledi:



"Hocamız çok tecrübeli bir insan, çok şeyin farkında. Bazen birçok şeyi farklı bir bakış açısıyla da bakıp görebilen bir insan. Bu konuda da bize her zaman yardımcı olan, destek olan, gördüğü yanlışları uygun bir dille söyleyen bir insan. İkili ilişkileri çok iyi. Oyuncularla her zaman konuşur, şaka zamanı şakasını yapar, ciddiyet zamanı ciddiyetini korur. Oyuncuların duygu ve düşünceleri açısından bunlar çok önemli şeyler. Şu an itibarıyla güzel giden bir gidişatımız var. Bunu sağlayan hocalarımız, hepimiz birlikte hareket ediyoruz. Profesyonel bir şekilde, nerede olduğumuzun bilincinde, ne yapmamız gerektiğinin bilincinde, sahada olduğumuzda ve hocamızın söylediğini sahada teknik ve taktik dışında hani bir enerji vardır. Bazı takımlar teknik ve taktik anlamda çok iyi değildir ama onlar yüreğiyle oynar, mücadelesiyle bir şeyleri gösterirler. Kazanırlar, kaybederler ama 'Helal olsun, ne kadar iyi mücadele ettiler' derler. Önemli olan da bu bence. Ben her zaman bunun arkasında olan bir insanım. Bir şeyleri yapabilirsin, yapamazsın bu tartışılır, konuşulur ama sen isteyerek ve odaklanarak sahada mücadele ettiğin zaman bir şekilde bir meyve de veriliyor."



"Biz, birlikte olduğumuz zaman farklı bir görüntü ortaya seren bir takımız"



Açıklamalarının sonunda taraftarlara seslenen Altay Bayındır, "Taraftarımız bugüne kadar ellerinden geldiğince desteklediler. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Hemen hemen her maç stadımız ful oluyor. Farklı bir sevgi, farklı bir düşünce Biz de stadımıza gelen, bizi canı gönülden destekleyen taraftarlarımıza sevinç duygusunu tattırabilmek için sahada elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Önemli olan birliktelik. Hiçbir futbolcu sahaya yenilmek için çıkmaz, hiçbir futbolcu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Sahada 11 kişi var, arkasında da büyük bir taraftar kitlesi var. Ne olursa olsun pas hatası olabilir, hata olabilir, yanlış olabilir. Birliktelik bu demektir. Aile olmak budur. Örneğin çocuğun hata yaptı diye onu atamazsın ya da birisi hata yaptı diye onu dışlayamazsın. Ama onu düzeltmek için kenetlenirsin, ruhu hissedersin, damarlarında hissedersin, tüylerin diken diken olur ve o hissiyatı verirsin. Bu da sahadaki oyunculara daha büyük bir enerji verir. Bütün oyuncular için konuşuyorum ki o enerjiyle, o sinerjiyle oynamak bambaşka bir duygu. Taraftarlarımız yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar, yapmaya da devam etsinler. Biz, birlikteyken güzeliz. Biz, birlikte olduğumuz zaman farklı bir görüntü ortaya seren bir takımız. Çünkü biz büyük bir camiayız. Kenetlendiğimiz zaman bambaşka şeyler yaşatabilecek potansiyelimiz var. Geçmişte de bunu birçok kez gösterdik. Birlikte olduğumuz sürece inşallah sağlıklı bir şekilde gideceğiz ve aşamayacağımız engelin olduğunu düşünmüyorum. Her zaman destek diyorum. Herkesin de yeni yılını tüm içtenliğimle kutluyorum. İnşallah hepimiz için sağlıklı, huzurlu nice mutlu yıllar olur" diyerek sözlerini tamamladı.