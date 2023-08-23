Fenerbahçe'de Altay Bayındır gitti, Livakovic geliyor

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F.Bahçe’de tartışılan performansı sonrası taraftarın tepkisini çeken ve son 2 maçta kalesini İrfan Can Eğribayat’a kaptıran Altay Bayındır veda etmeye hazırlanıyor.

Dün idmana çıkmayan ve kulüpten kendisine transfer görüşmesi yapması izin verildiği öğrenilen milli eldiven menajeri ile İstanbul’dan ayrıldı. Adı daha önce M.United ve Ajax’ın yanı sıra Suudi Arabistan takımları ile anılan Altay’ın Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geçtiği kendisini isteyen kulüplerle burada görüşmeler yapacağı öğrenildi.

9+1 MiLYON EURO’YA ANLAŞILDI

25 yaşındaki kalecinin hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini korurken Fenerbahçe, 2022-23 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Dominik Livakoviç’e kavuşuyor.

Hırvat basınından Germanijak’a göre Kanarya 9+1 milyon Euro bonservis karşılığında Dimano Zagreb’le anlaştı. Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulanan Livakoviç’in sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a geleceği öne sürüldü.

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