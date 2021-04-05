Fenerbahçe'de Altay Bayındır: "Benim için en zor maçlar..."

Her maç kendini hazır tutmaya çalıştığını belirten Altay Bayındır, "Camia için, taraftar için çok önemliydi. 9 puanlık bir maçtı. Malatya maçımız var şimdi, konsantre olacağız. Önümüzdeki haftalarda da en iyi şekilde Fenerbahçemizi temsil edeceğiz. İyice o formayı terleteceğiz, iyice terleteceğiz ki her şeyi yapabildik diyelim. Ne olursa olsun kötü mücadele diye bir şey olamaz. Benim için en zor maçlar bana top gelmeyen maçlar. Böyle maçlarda gelmiyor gelmiyor öyle zor toplar geliyor ki... Ya bize çarpıyor ya da başka bir şey oluyor. Ben de maçta kendimi hazır tutmaya, sıcak tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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