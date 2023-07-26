Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Wilfried Zaha açıklaması: 'Biz masadan kalktık, rakamlar yanlış'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı dernek açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte öne çıkan sözler;

Allah’ın izniyle sahaya çıkıyoruz. İlk maçımız Konferans Ligi maçı. Şunu da ifade etmek istiyorum; Türkiye 20. sıralara geriledi, biliyorsunuz. Ben UEFA’da veya Avrupa Kulüpler Birliği toplantılarında hep dert ederken bunu, ‘Ali dert etme, iki tane iyi sezon arka arkaya olunca basamaklar hızlı çıkılıyor. İki sezonu arka arkaya iyi sezon geçirin Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım verirsiniz’ demişlerdi.

FENA OLMAYAN BİR SEZON

Sezonu açıyoruz. Geçen sezonla ilgili birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası kazanılmış, Avrupa’da 100 küsürlerden 50 küsürlere atlamışız. Avrupa Ligi grubundan namağlup lider çıkmışız. Sevilla’yı elimizden kaçırdık. Şampiyon olan Sevilla’yı tek yenen takımız. Resmi maçlarda 122 gol atmışız. Aldığımız puan ortalaması son 12 yılın Fenerbahçe için en yüksek puan ortalaması. Bundan evvelki 5 sezonun şampiyonlarının puan ortalamasından fazla. Böyle baktığımız zaman hiç de fena olmayan bir sezon.

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DERBİ PERFORMANSIMIZ...

Ama bir de aynanın öbür yüzü var. Derbi performansımız, alt sıradaki takımlara saçma sapan kaybettiğimiz puanlar, hiç hesapta olmayan üçlü oynama sistemi… En çok puanı orada kaybetmişiz. Ligde 10 kere oynamışız, 4 galibiyetimiz var. Dolayısıyla madalyona hangi açıdan bakarsanız bakın farklı yorum yapabilirsiniz. Bu yüzden tabii ki başarı diyemeyeceğiz. Fenerbahçe için başarı şampiyonluktur. Ama Türkiye Kupası’nı kazandık diye de suçlanmamamız gerek diye düşünüyorum. İnşallah bu kupa bu şanssızlığı kırmamızın ve önümüzdeki kupaların habercisi olur diye ümit ediyorum. Allah Fenerbahçe’nin sadece futbolda değil her alanda yolunu açık, şansını bol etsin.

YERDEN YERE VURUYORLAR

Diğer taraftan bindiğimiz dalı kesme, Fenerbahçe’nin en büyük rakibi Fenerbahçe derken transfer dönemine de bakıyorum. İki transferle göklere çıkarıyorlar. Bir transfer yapamıyorsunuz yerden yere vuruyorlar.

WILFRIED ZAHA AÇIKLAMASI

Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum.

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TEMMUZ AYINDA TRANSFERLER BİTECEK

Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum. İncelediğimiz görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız.

DOĞRU YOLDAYIZ

Ağustos ayı geldiğinde keşke yabancı kontenjanı olsaydı da ‘bu çıktı, bu çıktı’ gibi isimler olacak. Erken bitirmenin artısı da eksisi de var. Geçmiş yıllarda finansal fair play sıkıntısı, mali gücümüzdeki sıkıntılarda dolayı manevra alanımız dar olduğu için bizim gibi kulüpler, çoğu Türk kulüpleri son dakikaya, transferin sonuna, bir de kiralık almak durumunda olduğumuz dönemler en sonuna kalıyordu. Oyuncusunu satmak isteyen adam kiralık vermiyor. Sona bırakıyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle doğru yoldayız.

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