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Fenerbahçe'den Zimbru maçı öncesi İsmail Kartal'dan flaş karar! Liste dışı iki oyuncu ve yeni isimler

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#Fenerbahçe#Zimbru#Rossi
Fenerbahçeden Zimbru maçı öncesi İsmail Kartaldan flaş karar Liste dışı iki oyuncu ve yeni isimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 11:05

UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe'de daha önce UEFA listesine eklenen iki isim liste dışı kaldı, Samet Akaydin ve Joshua King kadroya dahil edildi.

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Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçları öncesinde UEFA listesinde 2 değişiklik yaptı.

İlk listede yer alan Gustavo Henrique ve Diego Rossi, teknik heyetin kararı sonrası maç kadrosundan çıkarıldılar. Buna göre Samet Akaydin ve Joshua King, UEFA listesine eklenen yeni isimler oldu.

Fenerbahçeden Zimbru maçı öncesi İsmail Kartaldan flaş karar Liste dışı iki oyuncu ve yeni isimler

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi.:

"Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir."

Fenerbahçe ile Zimbru'nun karşı karşıya geleceği turun ilk maçı bu akşam 21:00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 

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BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

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Becao'nun transferinin ardından Fenerbahçe'nin savunma hattından bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken bu isimlerin başında performansı tartışma konusu olan Gustavo Henrique geliyor. Atilla Szalai'nin ardından Henrique'nin de takımdan ayrılması kuvvetle muhtemel.

Sarı lacivertlilerde performansı tartışılan Diego Rossi de İsmail Kartal'ın kadro planlamasında yer almıyor. Uruguaylı oyuncuya ABD'den taliplerin olduğu ifade ediliyor.

İSMAİL KARTAL İLK RESMİ SINAVINDA

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

 

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#Fenerbahçe#Zimbru#Rossi

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