Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye tepki: Icardi'ye Wanda Nara öyle bakmamıştır

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Mersin ve Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"Size şunu teminatını verebilirim: Diğer aday kazandığı takdirde camiayı kenetlemek için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın. Olağanüstü bir sezon geçirdik. ‘Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi’ diyen varsa iyi niyetli biri değildir.

"BİZ 102 PUAN ALSAK RAKİBE 103 PUAN ALDIRACAKLARDI"

Şampiyon olamadık. Biz 102 puan alsak rakibe 103 puan aldıracaklardı. Herkesi yendik, rakipleri yendik ama sistemi bir kez daha yenemedik. Ben bize yaşattıklarından dolayı teknik ekibimize ve takımımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü olağanüstü bir sezon geçirdiler. Bugüne kadar 90 puan barajının kaç kez aşıldığını biliyor musunuz? 1980'lerin sonunda iki sezon arka arkaya aşılmış. Bir kere Fenerbahçe, bir kere Galatasaray. Onun dışında 90 puan alınan başka bir sezon yok. Avrupa'da 4 kırmızı kart aldılar, Süper Lig'de koca sezon 1 kırmızı kart gördüler.

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"TARİHİN EN İYİ KADROSU DİYORUM"

"Şahsen çok daha hırslandım, çok daha inançlıyım. Son 2 senede prangalar atılınca ne kadar iyi kadrolar kurduğumuzu ne kadar iyi hocalar getirdiğimizi gördünüz ama bir şekilde sistemi yenemedik. Niye umutluyum? Artık Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Tarihin en iyi kadrosu diyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi sonucunu bu kadro almıştır."

"3-4 BİLEMEDİNİZ 5 İLAVE YAPMAMIZ GEREKİYOR"

"İnşallah bu kadronun üstüne 3-4 bilemediniz 5 ilave yapmamız gerekiyor. Mesela kanatlarda sıkıntımız vardı, ilave yapmamız gerekiyor. Nisan ayından beri Mario Branco ve ekibi bunu çalışıyor. Şu anda hiç bırakmayı düşünmediğimiz oyunculara ilgi alaka var, onları da değerlendirmek zorundayız. Kadroyu korursak üstüne 3-4 futbolcuyla çok daha kuvvetli bir takımımız olacak."

"FENERBAHÇE'DEN TEK KURUŞ ALACAĞIM YOK"

Şampiyonluk sözü verip gerçekleşeceğini bilsem veririm ama öyle olmuyor. İnşallah şampiyonluk sözü gerektirmeyecek kalitede bir kadro kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Benim Fenerbahçe'den alacak tek bir kuruşum yoktur. Bunun aksini söyleyenler de şerefsizce yalan söylüyorlar.

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"BEŞİKTAŞ MALUM TAKIMDAN BAHSEDERDİ"

"Beşiktaş Kulübü şerefli ikinciliklerden bahsederdi. Kimden bahsederdi? Bizden mi, Trabzonspor'dan mı, Başakşehir'den mi? Malum takıma karşı bahsederdi. Benzer bir dönemi de ne yazık ki biz şu an yaşıyoruz."

"KORKUMUZ BU KULÜBÜN 6 SENE ÖNCE GELDİĞİ NOKTAYA GERİ DÖNMESİ"

"Hayatta aptallar ve ölüler değişmez. Hepimiz değişiriz, bazen iyiye bazen kötüye. Son dönemde duyduklarımız, 'Şampiyon yapmaya geliyorum. Para, borç önemli değil.' gibi şeyler. Birden tüylerim diken diken oldu, o eski günlere çağrışım yapılıyor. Bizim korkumuz, bu kulübün 6 sene önce geldiği noktaya geri dönmesi. Bu yüzden bu mücadeleye girmeye karar verdim."

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"BU BÖCEKLERİ ÖYLE VEYA BÖYLE EZMEK ZORUNDAYIZ"

"Bu sisteme karşı verdiğimiz mücadelede bir noktaya geldik. Bunu devam ettirebilmek, bu böcekleri öyle veya böyle ezmek zorundayız."

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI HAKKINDA

"Bankalar Birliği anlaşmasından 3 yıl içerisinde çıkmayı vadediyoruz."

SAKATLIKLARA DAİR SORUYA CEVAP

Sağlık konusunu yanlış yorumluyorsunuz. Sadece bir takım doktoru var, geri kalan bütün tedavi sponsor hastanede yapılıyor. Yaşadığımız bütün sağlık sorunlarını bir kişiye bağlamak yanlış. Bizim grubumuzdan da destek alınıyor, yurt dışından da destek alınıyor, sponsor hastanemizden de destek alınıyor.

"BÜYÜKEKŞİ'NİN BU KADAR GALATASARAYLI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

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"Ben mevcut TFF başkanının bu kadar Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum başkan olurken. Geçen sene şampiyonluk töreninde Icardi'ye bir bakışı var, Wanda Nara öyle bakmamıştır."