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Edin Dzeko taraftara seslendi: Birçok nedenden dolayı yeterli değildi

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig
Edin Dzeko taraftara seslendi: Birçok nedenden dolayı yeterli değildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 18:32

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Kaptan Edin Dzeko, sarı lacivertli taraftarlara seslenerek destekleri için teşekkür etti.

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Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak taraftara seslendi.

Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sezonun ilk gününden son güne kadar her şeyimizi verdik, yeterli olmadı. Birçok nedenden dolayı yeterli değildi. Dün (İstanbulspor maçı) Fenerbahçe ve taraftarları neden asla vazgeçmeyeceğimizi ve neden Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Sezon boyunca ve dün bize çok fazla sevgi gösterdiniz. Sezon boyunca çabalarımızı takdir ettiğinizi biliyoruz. Desteğiniz ve sabrınız için teşekkürler. Bilin ki sizler Fenerbahçe'nin gerçek güçlerisiniz. Her zaman başı dik olan Fenerbahçe, gelecek sezon daha güçlü bir şekilde geri dönecektir." dedi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 46 maça çıkan 38 yaşındaki Edin Dzeko, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig

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