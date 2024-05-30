Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Belaltı vurana yazıklar olsun

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F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yüksek divan kurulu üyelerine yönelik bir konuşma gerçekleştirirken genel kuruldaki rakibi olan eski başkan Aziz Yıldırım’a yüklendi. Koç “Fenerbahçe Koç Spor oldu diyor rakip aday, yazıklar olsun size. Siz bıraktığınız sezon futbol A takımının göğüs reklamı yoktu. 2024 yılında Fenerbahçe’nin bütün takımlarının boş reklam alanı yok bugün ve siz bunu küçümsüyorsunuz. Soruyorum rakip adaya siz nasıl yapacaksınız, bu gemiyi çevireceksiniz” dedi.

TOPUNUZ GELİN AMA KAÇMAYIN

Koç, kendisini söz verdiği parayı kulübe hibe etmemekle suçlayan Yıldırım’a şunları söyledi: “Siz çıldırdınız mı! Siz akli melekerinizi mi kaybettiniz! İşi yarışa sokan sizdiniz, 100 dediniz, 150 dediniz, milyon dediniz! Bunlar mevcut. Ben utanıyorum bu işleri konuşmaktan. Hiçbir zaman, en kötü zamanda bile karşınıza çıkıp, “Ben şöyle yaptım” hiçbir zaman demedim. Siz bunu alay konusu haline getiriyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım, topunuz gelin demiştim, tek gelin, topunuz gelin ama gelin, kaçmayın!

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ALTI SENE ÖNCESİNE DÖNEMEYİZ

“Bu kulüp 6 yıl öncesine dönemez. Hepimiz şampiyonluk istiyoruz. Ama ne demek, “Borç beni ilgilendirmez!” Nasıl ilgilendirmez! Kaç tane CAS’ta dava çözmek zorunda kaldık. Bugün bir tane dava yok. Bizden alacaklı bir sporcu yokHiçbir şey yapılmamış gibi davranmak nasıl bir nankörlüktür! ‘Borca karışmam, sadece şampiyon yapmaya geliyorum’ nasıl popülist bir söylemdir, Tribünler üzerinden baskı yapan, gene kurullar öncesi belden aşağı vuranlara yazıklar olsun diyorum.”

YENi HOCAYI SEÇiMDEN ÖNCE ÖĞRENECEKSiNiZ

· “İsmail Kartal da olabilir, yabancı da. Seçime girerken hocamızı öğreneceksiniz.” · “Açılır kapanır koltuk yapacağız. Böylece Avrupa maçlarında oturarak ligde ayakta maç izleme imkanı sağlayacağız.”

“Ben Yıldırım’a ‘Fetöcü’ falan demedim. Ama o bana ‘FETÖ projesi, Amerikan projesi’ diyor.

“Fred, Osayi, Ferdi ve İrfan’ı hiçbir yere bırakmıyoruz.”