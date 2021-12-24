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Fenerbahçe'de Ali Koç 8. teknik direktörünü arıyor! Hep geç kaldı ve...

#Ali Koç#Fenerbahçe#Vitor Pereira
Fenerbahçede Ali Koç 8. teknik direktörünü arıyor Hep geç kaldı ve...

Fenerbahçe, Ali Koç yönetimindeki 4. sezonunda 8. teknik direktörünü arıyor. Cocu, Koeman, Yanal, Karapınar, Bulut, Belözoğlu ve Pereira’da umduğunu bulamayan F.Bahçe’de başkan Ali Koç, hoca değişimlerinde geç kalırken takım bu sezon da zirvenin 16 puan gerisinde kaldı.

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Fenerbahçe’de 2. Vitor Pereira dönemi de hüsranla sona ererken sarı lacivertliler Ali Koç yönetiminde 8. teknik direktörü arıyor. Son 4 sezonda Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Pereira tercihlerinde umduğunu bulamayan F.Bahçe’de Koç teknik direktör değişimlerinde her defasında geç kaldı ve bunun faturasını takım ödedi. En son 2013-14’te şampiyonluk yaşayan Kanarya bu sezon 18. hafta sonunda zirvenin 16 puan gerisinde kaldı. Şimdi sarı lacivertlilerde merak edilen soru şu Pereira’nın yerine kim ve ne zaman gelecek?

AYKUT KOCAMAN İKİLEMİ

4 Haziran 2018’deki kongrede 11 bin 448 oy farkla Aziz Yıldırım’ı geride bırakarak Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, bir süre Aykut Kocaman’la yola devam edip etmeme ikilemi yaşadı. 18 günün sonunda ise 22 Haziran 2018’de Hollandalı Phillip Cocu sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü olarak açıklandı.

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COCU 10 HAFTADA GİTTİ

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Phillip Cocu idaresinde, tarihinde ilk kez ligde küme düşme hattına kadar gerileyerek ilk 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam la 28 Ekim’de yollarını ayırdı.

MECBUREN KOEMAN

Cocu’nun ekibinde yer alan Erwin Koeman takımı Galatasaray derbisine çıkardıktan sonra yeni teknik adam getirilmediği için göreve devam etti fakat 2 ay sonra 14 Aralık’ta o da kovuldu. 9 maçtaki performansıyla Cocu’yu geçti.

YANAL İSTİFA SONRASI MAÇA ÇIKTI

Teknik adam konusunda en hızlı karar burada verildi ve Koeman’la yollar ayrıldığı gün,14 Aralık’ta, Fenerbahçe’de 2. Ersun Yanal dönemi başladı. Yarım sezonun ardından ertesi sezon da yola devam edildi ancak Kadıköy’de 23 Şubat’ta yaşanan Galatasaray yenilgisinden sonra Yanal’ın görevi bıraktığı konuşulmasına rağmen, ligde Antalyaspor kupada da 3 Mart’ta Trabzonspor maçlarına ‘istifa etmiş bir teknik adam’ olarak çıktı. Yani resmi ayrılık için 1 ay gecikildi.

Fenerbahçede Ali Koç 8. teknik direktörünü arıyor Hep geç kaldı ve...

PANDEMİDE ÇARE TAHİR KARAPINAR

Pandemi sezonunda başka lisanslı hoca bulunmadığı için 9 Haziran’da geçici olarak Tahir Karapınar göreve getirildi. 27 Temmuz’a kadar görev yapan Karapınar’ın kulübede yer aldığı 9 maçta, 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik alındı.

EROL BULUT GEÇ GELDİ, GEÇ GİTTİ

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Alanya’nın kupa finali yüzünden yeni teknik adam ismi bir türlü açıklanamadı ve Erol Bulut ancak 9 Ağustos’ta geldi. Camiada ‘G.Saray yenilgisi sonrası gönderilmeliydi’ yorumlarına rağmen ancak şampiyonluk umudunun zayıfladığı son 10 haftaya kadar kaldı, sonra yerine Emre Belözoğlu getirildi.

EN BAŞARILISI BELÖZOĞLU

SON 10 maçtaki çıkışa rağmen Sivas yenilgisiyle şampiyonluğu kıl payı kaçıran Emre Belözoğlu ile 3 yıllık imza beklenirken 1 ayın sonunda yola devam etmenin riski bulunduğu belirtilerek gözler yabancı teknik adam arayışına çevrildi.

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EMRE'DEN 1 AY SONRA PEREIRA

2 Haziran’da Emre Belözoğlu’nu gönderen Fenerbahçe araya giren tek adaylı seçim yüzünden tam 1 ay sonra 2 Temmuz’da Vitor Pereira’yı göre ve getirdiğini açıkladı. Ancak Portekizli hocanın 2. dönemi de hüsran oldu.

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