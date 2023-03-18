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Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik! 7 futbolcu sarı kart sınırında...

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Alanyaspor
Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik 7 futbolcu sarı kart sınırında...
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 12:05

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor ile 14. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte 4 eksik bulunuyor. 7 futbolcu da sarı kart ceza sınırında.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Alanyaspor ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor.



Ligde 14. randevu
Alanyaspor, Süper Lig’e yükseldiği 2016 yılından itibaren karşılaştığı Fenerbahçe ile 14. kez mücadele edecek. Geride kalan 13 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler de 3 kez üstünlük sağlayabildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Kanarya’nın 28 golüne, Akdeniz temsilcisi 14 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0’lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe’de 4 eksik
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Lincoln Henrique ve Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi ile Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Attila Szalai, forma giyemeyecek.

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7 futbolcu sınırda
Fenerbahçe’de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 27. hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

Deplasman karnesi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 23 puan topladı. Rakip filelere 23 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon Alanya’da oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 5-2’lik skorla yendi.

Mete Kalkavan düdük çalacak
Alanyaspor - Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Alanyaspor

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