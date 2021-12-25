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Fenerbahçe'de 6 aylık hoca aranıyor! İsmail Kartal ve Alex de Souza...

#Fenerbahçe#Pereira#Alex De Souza
Fenerbahçede 6 aylık hoca aranıyor İsmail Kartal ve Alex de Souza...
Süleyman Arat

Takımı ikinci yarıda başarıyla çalıştırabilecek, taraftarın tepki göstermeyip kredi sunabileceği, camiaya yakın isimler öne çıkarken, bir numaralı aday İsmail Kartal. F.Bahçe’de futbolculuk, antrenörlük ve teknik adamlık yapan Kartal’ın yanı sıra kulislerde adı geçen diğer bir isim de Alex de Souza.

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Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra hem uzun vadeli hem de kısa vadeli çözüm arayışlarını masaya yatıran Fenerbahçe Yönetimi, takımı sezon sonuna kadar taşıyacak, bu süreçte de performansı izlenecek bir teknik adamı göreve getirmek için kolları sıvadı.

Yabancı teknik adamlar olarak Joachim Löw, Slaven Bilic, Nenad Bjelica, Frank Lampard gündeme gelse de gerek yüksek maliyetler gerekse zirveyle oluşan 16 puanlık fark büyük yatırımların önüne set çekiyor. Bu nedenle takımı ikinci yarıda başarıyla çalıştırabilecek, taraftarın tepki göstermeyip kredi sunabileceği camiaya yakın isimler öne çıkıyor.

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En ciddi 2. aday Alex de Souza

Kulübün içinde bulunduğu bu tabloda adı en çok telaffuz edilen 1 numaralı aday İsmail Kartal. Fenerbahçe’de 10 yıl futbol oynayan, 2010-14 yılları arasında yardımcı antrenörlük, 2014-15 sezonunda da teknik adamlık yapan Kartal, camiada sevilen ve kredisi olan bir isim olarak öne çıkıyor.

Kulislerde adı geçen diğer bir isim de futbolculuğu döneminde efsaneleşen Alex de Souza. Brezilyalı, şu anda Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştırıyor. İsmi geçen Çağdaş Atan da Alanyaspor’da takımı 1 yıl başarıyla çalıştırırken, kötü sonuçların ardından 2 Eylül’de görevi bırakmıştı.

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Okan Buruk ve Sergen Yalçın iddiası

Düşünülen bir başka isimse Okan Buruk. Tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış Okan Buruk’un 6 ay gibi kısa süreli bir projeye sıcak bakmayacağına kesin gözle bakılırken, bu isim üzerinde taraftar baskısının da oluşabileceği göz önünde tutuluyor.

Adı kulislerde dolaşan bir başta isim ise geçmiş yıllarda Fenerbahçe forması da giyen Beşiktaş Kulübü’nün efsane ismi Sergen Yalçın. Bu konuda da bir karara varılırsa Sergen Yalçın’la yakın dostluğu bilinen, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı’dan da destek isteneceği iddia edildi.

Alex: Sezon bitince konuşacağız

Nisan 2021'de Sao Paulo U20 takımının başına geçen Alex De Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada, geleceğiyle ilgili sezon sonunda oturup karar vereceklerini söylemişti.

Brezilyalı futbol adamı yaptığı açıklamada, "A takımda veya bir başka takımda görev almak için acelem yok. Futbol dinamik bir yapı ve her şey bir şekilde olması gerektiği gibi oluyor. Hiçbir şeye kestirme yoldan gitmek istemiyorum. Bu sezon bittiğinde Sao Paulo ile oturup konuşacağız. Burada U20 takımında mı kalacağım veya başka bir kulübe mi gideceğim belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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#Fenerbahçe#Pereira#Alex De Souza

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